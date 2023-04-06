"Укрзалізниця" попередила про затримку восьми поїздів через негоду

Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці вісім поїздів запізнюються на пів години та більше.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хвилин та більше", – наголосили в компанії.

Зокрема, йдеться про такі поїзди:

№715/716 Перемишль – Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків – Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. – Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта – Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці – Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя – Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. – Трускавець (+30 хв).

Пасажирів, які наразі перебувають на борту поїзда, що спізнюється, і має попереду пересадку, закликають сповістити провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111 для пошуку рішення завчасно.