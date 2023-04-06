"Укрзалізниця" попередила про затримку восьми поїздів через негоду
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Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці вісім поїздів запізнюються на пів години та більше.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хвилин та більше", – наголосили в компанії.
Зокрема, йдеться про такі поїзди:
- №715/716 Перемишль – Київ (+2 год 17 хв);
- №113/114 Харків – Львів (+1 год 55 хв);
- №55/56 Київ-Пас. – Івано-Франківськ (+45 хв);
- №129/130 Ворохта – Кременчук (+39 хв);
- №149/150 Чернівці – Полтава-Півд. (+39 хв);
- №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);
- №5/6 Запоріжжя – Ясіня (+32 хв);
- №49/50 Київ-Пас. – Трускавець (+30 хв).
Пасажирів, які наразі перебувають на борту поїзда, що спізнюється, і має попереду пересадку, закликають сповістити провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111 для пошуку рішення завчасно.
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