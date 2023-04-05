Чехія надасть Україні військову допомогу на $35 мільйонів

Чехія планує надати Україні військову допомогу майже $35 млн.

"Допомога, яку ми плануємо спільно з начальником Генштабу Карелом Жехкою, становить від 600 млн до 700 млн крон (близько $35 млн). Це не фінансова допомога – це військові матеріали, які досі перебувають на наших складах, вони нам не потрібні і армія справді може відправити їх до України без шкоди для власної обороноздатності", – повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Інтерфакс-Україна.

Таку заяву голова оборонного відомства Чехії зробила за підсумками її зустрічі з президентом країни Петером Павелом, якому вона передала перелік допомоги, яку Чехія вже надіслала Україні.

Чернохова наголосила, що разом із начальником Генштабу вони завжди стежать за тим, щоб матеріал, відправлений до України, можна було чимось замінити.

Раніше повідомлялося, що чеський уряд продовжив на рік дію правил кризового забезпечення житлом українських біженців.