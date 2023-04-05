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Євросоюз виділить більше 1 мільярда євро на проєкт виявлення кіберзагроз

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кибербезопасность

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон оголосив про проєкт виявлення кіберзагроз Європейському Союзу та протидії їм, на який буде витрачено понад 1 млрд євро.

"Наша мета – створити "європейський кіберщит", який дозволить набагато краще виявляти кібератаки на вищому рівні. Сьогодні між початком поширення шкідливого програмного забезпечення і початком атаки може пройти до 190 днів", – пояснив єврокомісар у інтерв’ю виданню Les Echos, передає Європейська правда.

Бретон додав, що інвестиції в "кіберщит" ЄС становитимуть понад 1 млрд євро, дві третини з яких будуть виділені з європейського бюджету.

В іншому інтерв’ю французькому каналу LCI Бретон анонсував створення кількох оперативних центрів для посилення кібербезпеки держав-членів.

"Через війну в Україні кількість кібератак в Європі минулого року зросла на 140%. У цьому контексті об'єднання й координація наших сил на європейському рівні стає більш необхідною, ніж будь-коли, оскільки загроза буде зростати", – підкреслив єврокомісар.

"За збігом обставин, ця активність зростає в країнах, які відправляють зброю в Україну", – додав він.

У середині квітня Європейська Комісія також має представити Акт про кіберсолідарність, який передбачатиме дії у відповідь на кібератаку держав-членів Європейського Союзу.

Автор: Галина Ялівець
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