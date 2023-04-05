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У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi

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интернет,wi-fi

Державна прикордонна служба повідомила про надання доступу до безкоштовного Wi-Fi у пунктах пропуску на західному кордоні.

"Безпечною мережею вже можуть скористатися подорожуючі, які перетинають "Шегині", – сказано в повідомленні.

До кінця квітня Wi-Fi зони з'явиться ще у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці".

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам затвердити комплекс заходів та подати стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні.

Автор: Галина Ялівець
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