Збитки енергетичної та теплової інфраструктури України оцінили у $10 мільярдів
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Збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.
Про це свідчать результати нової комплексної загальної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Світового банку, передає Інтерфакс-Україна.
"Безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків більш ніж на $10 млрд і понад 12 млн осіб залишили без електроенергії або з обмеженим доступом до неї (у деякі моменти, – ред.), а також порушили роботу систем водопостачання та опалення", – сказано в повідомленні ПРООН.
За результатами оцінки, найбільша частка збитків припадає на електроенергетичний сектор – майже $6,5 млрд. Зокрема, завдані атомним електростанціям збитки становили близько $0,77 млрд.
Водночас невідкладні потреби України для аварійного ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури ПРООН та СБ визначають більш як у $1,2 млрд.
"Наразі першочерговим завданням є забезпечення світла та теплопостачання. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть не менше $1,2 млрд. При цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню", – пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
При цьому вказується, що загалом збитки в енергетичній інфраструктурі країни з червня 2022 року, коли було зроблено їхню першу оцінку, зросли більш ніж у п'ять разів.
Водночас, на думку директора з операційної діяльності Світового банку у справах країн Східної Європи Геворга Саркісяна, відновлення та реконструкція дозволяють Україні досягти більш стійкого та екологічного енергетичного майбутнього.
"Це вимагатиме балансу між невідкладною потребою у швидкому наданні послуг та важливістю відбудувати краще, ніж було. Необхідне ретельне планування для забезпечення продуманих інвестицій та спрощення процесів залучення фінансування з різних державних та приватних джерел", – зазначив він.
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