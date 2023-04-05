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Кількість ферм у Європі впала на 5 мільйонів за останні 15 років

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У Європейському союзі у 2020 році налічувалося 9,1 млн фермерських господарств, це на 5,3 млн або на 37% менше, ніж було у 2005 році.

Про це свідчать дані статистичного управління Європейського союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У тому числі кількість тваринницьких господарств за 15 років зменшилася приблизно на 1,6 млн, рослинницьких – на 0,9 млн, багатопрофільних ферм – на 2,6 млн.

Близько 58% усіх фермерських господарств ЄС у 2020 році належали до рослинницьких, у тому числі близько 2% спеціалізувалися на садівництві.

Найбільша частка таких ферм у країнах Східної Європи, включаючи Болгарію, Угорщину та Румунію, а також у країнах Середземномор'я, таких як Греція, Мальта та Хорватія, що зумовлено сприятливими умовами для вирощування деяких видів злаків, фруктів та оливок.

Трохи більше ніж 22% ферм у ЄС були тваринницькими, причому 5% мали спеціалізацію на молочному тваринництві. Ці господарства найбільш поширені у країнах північно-західної Європи, таких, як Люксембург, Ірландія і Нідерланди.

Автор: Михайло Орлюк
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Автоматизація дозволяє обробляти більше, витрачаючи менше. Померли колишні власники і перестали займатися с/г. Їх діти отримали кращу освіту і хочуть заробляти більшу і жити краще. Все логічно.
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05.04.2023 23:27 Відповісти
 
 