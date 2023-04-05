Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету
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Міністерство фінансів Росії у березні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету.
За даними російського Мінфіну, за місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 527,38 тонни, порівняно із 539,25 тонни станом на 1 березня, 551,28 тонни на 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.
Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.
Загалом обсяг ФНБ станом на 1 квітня склав 11,91 трильйона рублів або 7,9% ВВП, прогнозованого на 2023 рік, що еквівалентно $154,45 млрд.
На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:
- 10,4 млрд євро;
- 292,59 млрд китайських юанів;
- 527 382,3 кг золота у знеособленій формі;
- 140,7 млн рублів.
Таким чином, у березні обсяг євро, юанів та золота у складі ФНБ зменшився, а рублів – зріс на 0,13 млрд руб.
Водночас загальна оцінка обсягів ФНБ зросла на 0,75 млрд рублів або на $7,2 млрд, ймовірно, внаслідок зростання світових цін на золото, які близькі до історичних максимумів.
Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), що значно більше річного плану у розмірі 2,93 трлн рублів.
Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.
За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.
За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні – $47,85 за барель. Водночас у бюджет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.
Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
што?
То якого ж біса західний світ з пуйлом поводиться з максимально можливою повагою та обережністю?
Вона добуває золото реально
А Україна при распаду союзу кричали
у нас золота в недрах -будуть золоті унітази
Золотуїі унітази були тільки далеко далеко не у всіх
Не займайтесь ''шапкозакидательством ''
Война будет долгая жестокая
І тільки всі разом кожний громодянин
повинен внести свою частку -хоть саму маленьку
І перемога буде за нвми
Потрібно повернуть раптово --захворівших:-- громадян
До Украіни