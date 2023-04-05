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Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету

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золото,путін

Міністерство фінансів Росії у березні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету.

За даними російського Мінфіну, за місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 527,38 тонни, порівняно із 539,25 тонни станом на 1 березня, 551,28 тонни на 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.

Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом обсяг ФНБ станом на 1 квітня склав 11,91 трильйона рублів або 7,9% ВВП, прогнозованого на 2023 рік, що еквівалентно $154,45 млрд.

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:

  • 10,4 млрд євро;
  • 292,59 млрд китайських юанів;
  • 527 382,3 кг золота у знеособленій формі;
  • 140,7 млн рублів.

Таким чином, у березні обсяг євро, юанів та золота у складі ФНБ зменшився, а рублів – зріс на 0,13 млрд руб.

Водночас загальна оцінка обсягів ФНБ зросла на 0,75 млрд рублів або на $7,2 млрд, ймовірно, внаслідок зростання світових цін на золото, які близькі до історичних максимумів.

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Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), що значно більше річного плану у розмірі 2,93 трлн рублів.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні – $47,85 за барель. Водночас у бюджет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Недобре то є. То на рапарації.
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05.04.2023 19:41
+2
Як що рівняти ******* Кацапію з радянським союзом на початку розпаду, то запас міцності у ******** кацапії більше, тому чекати на швидку загибель московії не дуже розумно, краще допомогти це зробити зброєю.
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05.04.2023 20:52
+2
А шо это за ***** с золотым кирпичем?
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05.04.2023 21:19
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Недобре то є. То на рапарації.
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05.04.2023 19:41 Відповісти
Та не буде ніхто їх платити. Одні гроші РФ що заморожені покриють поставки, інші - деякі з наших боргів але не всі.
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06.04.2023 12:13 Відповісти
Той ФНБ, як Армати - на папері є, а в житті - з паперу!
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05.04.2023 19:55 Відповісти
Як що рівняти ******* Кацапію з радянським союзом на початку розпаду, то запас міцності у ******** кацапії більше, тому чекати на швидку загибель московії не дуже розумно, краще допомогти це зробити зброєю.
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05.04.2023 20:52 Відповісти
треба допомагати зрадникам незадоволеним рашинським екстремiстам що проти нинiшнього силового керiвництва раши. ВОни, знаючи це логово як своi пьять пальцiв, видадуть дуже гарне ККД
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05.04.2023 22:36 Відповісти
А шо это за ***** с золотым кирпичем?
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05.04.2023 21:19 Відповісти
В таких объемах абсолютно в порядке вещей такое. За свое стоит думать. При условии, что оно есть.
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05.04.2023 21:31 Відповісти
Газ через Україну качається. нафта теж. Бабла в орків валом...
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05.04.2023 21:45 Відповісти
скоріше за все золото на внутрішній ринок продають, бо якби йшло закордон то світові ціни на не росли а падали.
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05.04.2023 22:24 Відповісти
на 0,75 млрд рублів або на $7,2 млрд

што?
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05.04.2023 23:31 Відповісти
Так вони хоча мають що продавати, а як Ненька?
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06.04.2023 00:51 Відповісти
Твоя ненька рязань козломордое шапито под поокси
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06.04.2023 06:48 Відповісти
Наскільки я знаю кримінальне право, то особливо небезпечних злочинців, яки чинять опір при затриманні, можна не брати живими - їх вбивають на місці, "мочат в сортире", як казав один забутий класик, щоб не завдати шкоди поліцейським, цивільним, щоб не перетворювати захист на абсурд та пропаганду насильства, бо захист може виправдати будь-що.
То якого ж біса західний світ з пуйлом поводиться з максимально можливою повагою та обережністю?
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06.04.2023 04:12 Відповісти
Росія має надходжень приблизно s 1млд в день
Вона добуває золото реально
А Україна при распаду союзу кричали
у нас золота в недрах -будуть золоті унітази
Золотуїі унітази були тільки далеко далеко не у всіх
Не займайтесь ''шапкозакидательством ''
Война будет долгая жестокая
І тільки всі разом кожний громодянин
повинен внести свою частку -хоть саму маленьку
І перемога буде за нвми
Потрібно повернуть раптово --захворівших:-- громадян
До Украіни
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06.04.2023 12:53 Відповісти
Не забувайте, що золото для росії в Африці невпинно збирає "вагнєр".
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06.04.2023 15:22 Відповісти
Золотые яйца Ким Чен Ына.
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06.04.2023 23:05 Відповісти
 
 