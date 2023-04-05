Болгарія заборонить доступ до своїх портів суднам із Російського суднового реєстру

Болгарія закриє доступ до своїх портів для суден, сертифікованих Російським судновим реєстром.

"Із 00:00 8 квітня 2023 року доступ до морських і річкових портів Болгарії заборонений для всіх суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять, які мають сертифікат Морського суднового реєстру Росії", – йдеться в повідомленні Морської адміністрації Болгарії, передають Порти України.

У морській адміністрації пояснили, що заборона вводиться на підставі Регламенту Євросоюзу № 2022/1904 про обмежувальні заходи у зв’язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

У квітні 2022 року Румунія заборонила доступ до терміналів у портах Бургас, Варна, Русе та Лом для суден під прапором Росії.

Заборона також поширюється на судна, які після 24 лютого 2022 року змінили російський прапор або свою реєстрацію на прапор або реєстр будь-якої іншої країни.

Заборони не поширюються на судно, яке потребує допомоги, яке шукає місця притулку, а також на аварійну зупинку в порту з міркувань безпеки на морі або з метою порятунку людського життя на морі.