Влада Росії посилить контроль за валютними операціями найбільших експортерів

Банк Росії хоче отримувати від найбільших експортерів більше інформації про валютний виторг, активи та зобов’язання у валюті, щоб краще контролювати фінансові потоки.

Про це перша заступниця голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва заявила у Держдумі, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми зараз готуємо законодавство, нами разом, з вами, я сподіваюся, будуть підготовлені пропозиції – більше інформації збирати з компаній, щоб нам з точки зору фінансової стабільності краще контролювати потоки", – сказала Юдаєва.

Своєю чергою голова департаменту фінансової стабільності Банку Росії Єлизавета Данілова нагадала, що ЦБ РФ почав отримувати інформацію від компаній-експортерів про їх валютну виручку, валютні активи та зобов'язання після внесення змін до закону "Про валютне регулювання та валютний контроль".

"Цей закон працює, великі компанії-експортери надсилають нам інформацію, щоб ми розуміли, яка у них ситуація – валютний виторг, активи та зобов'язання у валюті. Зараз, з урахуванням того, що у нас була низка послаблень минулого року (у нас скасовано вимогу обов'язкової репатріації валютної виручки), нам потрібно розуміти краще, яка ситуація, як компанії повертають виручку, як накопичуються іноземні активи, тому ми хочемо мати більше інформації", – повідомила Данілова.