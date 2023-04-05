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Нацбанк зареєстрував ще одну колекторську компанію

Новини БізнесЦензор Фінанси

колектор

Національний банк України (НБУ) включив до Реєстру колекторських компаній одну компанію, а ще одну – виключив.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на підставі поданих заяви та документів ухвалено рішення про включення до реєстру ТОВ "Кредит колекшн".

За даними держреєстру, ТОВ "Кредит колекшн" зареєстровано у Дніпрі у травні 2022 року, власником і директором компанії вказаний Сергій Гриценко.

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Водночас на підставі поданої заяви та документів відомості про ТОВ "Джі бі шіппінг" (попереднє найменування ТОВ "Юридична компанія "Ессаймент") виключено з Реєстру колекторських компаній.

Нагадаємо, на сьогодні Національним банком зареєстровано 67 колекторських компаній.

Автор: Михайло Орлюк
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