Польща й Україна працюють над новим договором про співпрацю, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Як заявив Дуда на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві, новий договір про двосторонню співпрацю між Польщею та Україною зможуть підписати вже незабаром, передає Європейська правда.

"Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов'ю", – сказав він.

Зеленський, говорячи про посилення двосторонньої співпраці, зазначив, що Київ зацікавлений у тому, щоб Польща брала участь у відновленні України.

"Ми запрошуємо польські компанії заходити в Україну вже зараз. Для нас важливо, щоб Польща була одним із провідних партнерів у відновленні України", – сказав він.