"Бочком і повзком": У Центробанку Росії розповіли про труднощі з міжнародними розрахунками через санкції

Ситуацію з проведенням міжнародних грошових переказів в умовах запроваджених проти Росії санкцій можна описати чотирма прислів’ями та приказками.

Про це голова департаменту організації міжнародних розрахунків Банку Росії Михайло Ковригін розповів на з'їзді Асоціації російських банків, передає РБК.

"Перша – це "что о том говорить, чего нельзя воротить". Є запит у банків, у бізнесу, які часто запитують нас, як нам розрахуватися в доларах, у євро, це дуже дорого, складно. Треба розуміти, що наш основний меседж у тому, що ситуація, світ змінилися", – сказав Ковригін, закликавши бізнес розраховуватися у валютах країн, які не засудили агресію РФ проти України.

Друге прислів'я, яке згадав голова департаменту ЦБ РФ, – "где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком" – означає, що зараз механізм міжнародних розрахунків індивідуальний за кожним напрямом і залежить від кількох параметрів, у тому числі від юрисдикції, та від того, як на цьому напрямі працюють банки, експортери та імпортери.

За його словами, бізнес за останній рік "у хорошому сенсі протоптав різні стежки" для розрахунків з фінансовими та торговельними партнерами.

"Якщо рік тому питання організації розрахунків було гострим у тому плані, що всі бізнесмени були по один бік барикад і запитували: "А як робити?", то зараз ми спостерігаємо за низкою напрямків, що вже з'являється здорова конкуренція. По суті, банки починають трошки один з одним штовхатися ліктями та конкурувати", – описав ситуацію Ковригін.

"Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними", – навів ще одне прислів'я російський банкір. За його словами, компетенції в організації зарубіжних розрахунків стали конкурентною перевагою.

"З огляду на те, як у нас розширюються санкційні контури, зрозуміло, що конкурентне поле виглядає досить новим. І можливості є у багатьох. Що для цього треба – це четверте прислів'я: "бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе", – зазначив він.

Ковригін навів приклад звернення невеликих банків, які скаржаться на те, що вони направили до 50 зарубіжних банків-кореспондентів інформацію про те, що хотіли б з ними співпрацювати, але ніхто не відповів.

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Як повідомлялося, російські банки скаржаться на складнощі з проведенням транскордонних переказів після введення західними країнами масштабних санкцій проти російської фінансової системи через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Здійснення операцій ускладнює відключення низки кредитних організацій міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Зараз від неї відключено десять російських банків: "Сбєрбанк", "ВТБ", "Открытие", "Россельхозбанк", "Новикомбанк", "Промсвязькбанк", "Россия", "Совкомбанк", держкорпорація ВЭБ.РФ та МКБ.

Крім того, незалежно від SWIFT, перекази у доларах чи євро стають недоступними для підсанкційних банків.

Також, з весни 2022 року іноземні кредитні організації почали відключати кореспондентські рахунки російським банкам незалежно від їхнього знаходження у списках санкцій або посилили перевірку переказів з Росії. У результаті великі банки під санкціями були змушені або повністю згорнути напрямок міжнародних переказів, або налаштувати альтернативні способи їх проведення.