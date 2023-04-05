"Укрнафта" відновить розвідку та пошук родовищ вперше за 10 років
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"Укрнафта" відновлює функцію розвідки та пошуку родовищ, яка останні 10 років у компанії була відсутня.
"Укрнафта" має 89 родовищ і лише один спецдозвіл на геологічне вивчення на площу в 200 кв км. Там компанія буде проводити геологорозвідувальні роботи", – сказано в повідомленні компанії.
Також "Укрнафта" планує:
- брати участь у аукціонах на нові спецдозволи;
- співпрацювати з іншими компаніями, які мають власні спецдозволи, на їх родовищах;
- залучати до своїх родовищ компанії, які мають спецдозволи на розвідку та пошук;
- залучати до своїх родовищ внутрішніх і зовнішніх інвесторів.
"Уже близько десятка компаній, переважно іноземних, виявили бажання брати участь у такій співпраці", – додали в "Укрнафті".
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує вперше за останні роки збільшити видобуток нафти.
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