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"Укрнафта" відновить розвідку та пошук родовищ вперше за 10 років

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

укрнафта

"Укрнафта" відновлює функцію розвідки та пошуку родовищ, яка останні 10 років у компанії була відсутня.

"Укрнафта" має 89 родовищ і лише один спецдозвіл на геологічне вивчення на площу в 200 кв км. Там компанія буде проводити геологорозвідувальні роботи", – сказано в повідомленні компанії.

Також "Укрнафта" планує:

  • брати участь у аукціонах на нові спецдозволи;
  • співпрацювати з іншими компаніями, які мають власні спецдозволи, на їх родовищах;
  • залучати до своїх родовищ компанії, які мають спецдозволи на розвідку та пошук;
  • залучати до своїх родовищ внутрішніх і зовнішніх інвесторів.

"Уже близько десятка компаній, переважно іноземних, виявили бажання брати участь у такій співпраці", – додали в "Укрнафті".

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує вперше за останні роки збільшити видобуток нафти.

Автор: Галина Ялівець
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