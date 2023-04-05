У Харкові завтра закінчується опалювальний сезон, – мер

Міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про завершення опалювального сезона в місті з 6 квітня.

"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра "Харківські теплові мережі" припинять подавати тепло у ваші домівки", – повідомив Терехов.

Він додав, що відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.

"Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", – зазначив Терехов.

За його словами, уже зараз починається підготовка до наступної зими.