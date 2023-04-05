БЕБ знайшло підпільне промислове виробництво цигарок на Одещині, вилучили 400 тисяч пачок. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне промислове виробництво тютюнових виробів у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, слідство встановило чотирьох громадян, які організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку.

"Реалізація контрафакту відбувалася у тіньовому секторі, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Окрім того, готова продукція контрабандним шляхом також вивозилась до країн ЄС", – йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки в складських приміщеннях, де було налагоджено повний цикл з виробництва сигарет без фільтру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів у пачки, інше обладнання необхідне для незаконної діяльності, 2,2 тонни тютюну та майже 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції без марок акцизного податку.

"Наразі проводиться оцінка вартості підакцизної продукції та обладнання, підраховуються завдані державі збитки. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності. Заплановано накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та оголошення затриманим про підозру у вчинені злочину", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, за попередньою змовою) ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).