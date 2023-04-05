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Новини Корупція
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Одеська область (200) цигарки (304) тютюн (238) Бюро економічної безпеки (254)

БЕБ знайшло підпільне промислове виробництво цигарок на Одещині, вилучили 400 тисяч пачок. ФОТО

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беб

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне промислове виробництво тютюнових виробів у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, слідство встановило чотирьох громадян, які організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку.

"Реалізація контрафакту відбувалася у тіньовому секторі, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Окрім того, готова продукція контрабандним шляхом також вивозилась до країн ЄС", – йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки в складських приміщеннях, де було налагоджено повний цикл з виробництва сигарет без фільтру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів у пачки, інше обладнання необхідне для незаконної діяльності, 2,2 тонни тютюну та майже 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції без марок акцизного податку.

БЕБ знайшло підпільне промислове виробництво цигарок на Одещині, вилучили 400 тисяч пачок 01

БЕБ знайшло підпільне промислове виробництво цигарок на Одещині, вилучили 400 тисяч пачок 02

"Наразі проводиться оцінка вартості підакцизної продукції та обладнання, підраховуються завдані державі збитки. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності. Заплановано накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та оголошення затриманим про підозру у вчинені злочину", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, за попередньою змовою) ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).

Автор: Михайло Орлюк
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Типова справа подткових мусорків. Виявляють а потім обілечують. Не розумію чому їх назвали БЕБом.
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05.04.2023 16:19 Відповісти
А наплодили цих контролюючих і антикорупційних органів... Вже назви не встигаєш запам'ятовувати.
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05.04.2023 16:23 Відповісти
Не удивительно. Ещё больше цены задерите на табачку,ещё больше нелегального производства будет. Ещё больше контрабанды. Только контрабандисты и спасают. Дай им Бог здоровья и сил. А сил у них хватает!!!
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05.04.2023 16:24 Відповісти
БЕБ знайшло підпільне промислове виробництво цигарок Джерело: https://biz.censor.net/n3410273

комусь шкодить , що на Україні є хоч яке діюче промислове виробництво
Оголосіть список , що ще виробляється у нас на промисловому виробництві
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05.04.2023 16:30 Відповісти
2,2 тонни тютюну. Та їх не закривати, їм помагати треба, бо на нинішний день цигарки з тютюну ніхто не робить. Так як молоко з молока, ковбасу з м'яса, та крабові палички.
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05.04.2023 19:52 Відповісти
Люди работали! Да Гетьманцеву со своими кас аппаратами и инвест нянями и др гов-ом у них поучится....
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05.04.2023 21:23 Відповісти
 
 