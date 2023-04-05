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санкції (3438) Росатом (126) Офіс Генпрокурора (395)

У Києві затримали двох осіб, які намагалися переоформити приміщення "Росатома" вартістю 100 мільйонів

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огпу

У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення "Росатома" для уникнення націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, російська корпорація через підконтрольну компанію володіє приміщенням у Подільському районі столиці площею понад 1000 кв. м вартістю понад 100 млн грн.

Зазначається, що в межах слідства суд наклав на нього арешт та передав в управління АРМА. До того ж рішенням РНБО до "Росатома" запроваджено санкції, зокрема, у вигляді блокування активів. Тож, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

"З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності", – пояснили в ОГП.

Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Їм обом уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Автор: Юлiя Недашківська
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Якщо """державний діяч"",політик,бізнесмен, корупціонер грабує державу, заробляє на війні, на крові, хіба йому треба закінчення війни, скорішої нашої перемоги? -НІ, бо як же ж тоді з заробітками, а то може ще ж і кацапи приплатять за "діяльність"...? Буде воно, ця вражина приймати проукраїнські рішення, відкривати заводи по виробництву зброї , карати злочинців, приймати вчасно нормальні закони , чи буде шкодити і заробляти..?! А цікаво, а як же ж деякі безробітні, до депутатства, ввійшовши у ВР голі й босі і простоволосі, на весіллях фати заносили, "працюючи" на державні службі , маєтки купляють, Мерседеси...?"Откуда дровішкі..?" Звідки статки, бабло..? Декларацію відмінили, проведення сесії в ефірі засекретили , бо війна мол, що б ворог не знав коли відбудеться та не вдарив...?Та люба прибиральниця, двірник знає коли буде сесія...? Це напевно що б правду люди не чули про злодійства і ворожу діяльність...?Та в кого ж стріляти? Та вони ще по деяких депутатах 5ї колони і "вновь іспєчьонних скоробагатьках", які там сидять , за їх "діяльність" не те що не вгатять, а напевно ще й захищати їх будуть, щоб по своїх не вдарити...?Чи це не так...?
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31.07.2023 08:22 Відповісти
 
 