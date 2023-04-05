Комітет Ради схвалив законопроєкт про перезавантаження митниці

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики прийняв за основу законопроєкт 6490-д щодо перезавантаження митниці.

Про це повідомив заступник очільника комітету, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, документ змінює процедуру конкурсного відбору керівника митниці на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів. Конкурсна комісія складатиметься з дев’яти осіб, визначених урядом, із яких п’ять визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій.

При цьому конкурсна комісія буде визначати лише одну особу, яку вноситиме прем'єр-міністру для розгляду на засіданні Кабміну.

Також проєкт закону запроваджує щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. "Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть можливість змінювати керівника митниці просто за бажанням Кабінету міністрів", – уточнив Железняк.

Крім того, протягом року після обрання нового керівника має відбутися переатестація всіх працівників митниці, в тому числі з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника.

Водночас законопроєкт скасовує необхідність погодження з Мінфіном призначення та звільнення в відомстві керівників середньої ланки.

"І останнє, але теж дуже важливе. Для того, щоб була можливість набрати ефективних працівників, законом прямо встановлюється вищий розмір заробітної плати для митників, ніж є зараз. І це правильно, інакше нову чесну службу ми ніколи не побудуємо", – підсумував нардеп.

Як повідомлялося, у березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував шість кроків для боротьби з корупцією на митниці.