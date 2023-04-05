Україна підписала угоду для отримання другого гранту від США на $2,5 мільярда

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту від США у розмірі $2,5 млрд.

Ці грантові кошти США нададуть Україні через Цільовий фонд багатьох донорів в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)", повідомляє пресслужба Мінфіну.

Це другий грант США із запланованих на 2023 рік на загальну суму $9,9 млрд.

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного проєкту "PEACE in Ukraine" дозволяє уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення", – зазначив Сергій Марченко під час підписання угоди.

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі $2,5 млрд буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

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Як повідомлялося, 28 березня Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку.

У січні-березні до державного бюджету України надійшли кошти у розмірі $2,5 млрд від уряду США в рамках першого гранту.