БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1339 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
5 322 22
Коломойський (1725) страхування (612) суд (3135) Приватбанк (1691) страхові компанії (252)

Структури Коломойського через суд змусили "Приватбанк" виконувати зобов’язання його страхової компанії

Новини БізнесЦензор Фінанси

коломойский

Ухвалені за позовом організації з орбіти Ігоря Коломойського та його партнерів рішення суду змушують державний "Приватбанк" виступати страховим агентом близької до мільярдера компанії "Інгосстрах", яку Нацбанк позбавив ліцензії.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", відповідне рішення 15 березня ухвалив Центральний апеляційний госпсуд, залишивши без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23 грудня 2021 року.

Банк нагадує, що після відкликання ліцензії "Інгосстрах" не може укладати нові договори страхування, продовжувати термін дії укладених договорів, а також вносити зміни до укладених договорів.

"Ситуація, в якій опинився "Приватбанк", суперечить принципам законності. Судові рішення змушують банк виконувати неіснуючі договірні зобов’язання та здійснювати страхову діяльність від імені "Інгосстраху", який не має на це права, оскільки позбавлений ліцензії", – наголошується у повідомленні.

У пресслужбі банку зауважують, що існує зв’язок ГО "Інвалідів "Карітас", яка ініціювала судові рішення, із компаніями, пов’язаними з колишніми власниками банку.

Так, раніше ця громадська організація вживала заходів, щоб не допустити продажу "Приватбанком" портфеля проблемних кредитів. Крім того, ГО має спільний номер телефону з ТОВ "Аграрні технології України", яке також пов’язане з так званою групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.

"Приватбанк" додає, що вживає всіх належних правових заходів з метою якнайшвидшого скасування незаконних судових рішень.

Читайте також: Нацбанк анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital

Як повідомлялося, ПРАТ "СК "Інгосстрах" мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано рішенням НБУ 23 березня. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Бенефіціарами ПРАТ "СК "Інгосстрах" вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. Як писав БізнесЦензор, "Інгосстрах" пов'язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації "Приватбанку" вона займалася страхуванням операцій цього банку.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+16
Тому, що Бені все можна. Хто ставить президента, той і грабує країну.
показати весь коментар
05.04.2023 18:04
+14
Якщо запакувати Бєню, розпакується зелений "чамайдан".
показати весь коментар
05.04.2023 18:28
+11
чому беню досі не запакують в Нову пошту та не відправлять посилкою в ФБР?
Та тому що багато знає...
показати весь коментар
05.04.2023 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому беню досі не запакують в Нову пошту та не відправлять посилкою в ФБР?
Та тому що багато знає...
показати весь коментар
05.04.2023 16:41 Відповісти
Хто його "запакує"?
Його подєльники по розграбуванню країни?
Смішно...
показати весь коментар
06.04.2023 01:52 Відповісти
Тому, що Бені все можна. Хто ставить президента, той і грабує країну.
показати весь коментар
05.04.2023 18:04 Відповісти
Якщо запакувати Бєню, розпакується зелений "чамайдан".
показати весь коментар
05.04.2023 18:28 Відповісти
Ну при , чем тут его табуретка?
показати весь коментар
05.04.2023 19:27 Відповісти
Банку необхідно доказати свою позіцію у суді .
Не потрібно державному банку на суд піняти , не згодні -можуть подати апєляцію.
показати весь коментар
05.04.2023 19:30 Відповісти
розшукуваний провідними країнами аферист робить в Україні що хоче
цього не було б, як би у декого не було рило в пушку
показати весь коментар
05.04.2023 19:50 Відповісти
та рило не те що не в пушку, а з початку повномасштабного вторгнення не голилось
показати весь коментар
05.04.2023 20:14 Відповісти
Беня-єврей банкує? Коли вже Зеля його здасть?
показати весь коментар
05.04.2023 20:30 Відповісти
ей, поважайте людей. До чого тут ****** та Коломойський? Вiн просто криса, а у крис нема етносу
показати весь коментар
05.04.2023 22:32 Відповісти
Член наглядової ради приватбанку, мецгер юлія (представник держави від Офісу Президента України), дружина євгена мецгера ( Напавший на журналистов Мецгер с женой за два года купили пять квартир - в Киеве, Турции и Испании) призначеного головою правління "Укрфінжитло",

подруга ленки (квартал 95).
показати весь коментар
05.04.2023 20:37 Відповісти
Коли цього під@ра вже застрелять?
показати весь коментар
05.04.2023 21:13 Відповісти
Чому в економіці такий безлад?

Через дуже погані, клептократичні уряди. Це 90% причини. З точки зору економіки, Україна виконала, можливо, лише половину того, що потрібно зробити, коли розпався Радянський Союз і вони перейшли до ринкової економіки.
показати весь коментар
05.04.2023 21:40 Відповісти
оцініть гру ,через хабар якомусь судді можна повісити мільярдні зобов'язання на державний банк ,олігарх в плюсах ,бюджету збитки ,за все це заплатить платник податків!
показати весь коментар
05.04.2023 22:27 Відповісти
а нехай за зебеню заплатять 73 проц. --це буде справедливо --- каломойський это раковая опухоль четвертой стадии в теле УКРАИНЫ как лугандон , дыныры , у этой твари нет ни совести ни родины ни чести , и можно только догадываться как беня держит за яйца нашу власть , если власть не может с ним нихуя сделать , на ПОРОХА смогли завести 50 дел , а на беню могут но не хотят
показати весь коментар
06.04.2023 07:00 Відповісти
треба вже все повьязане з Коломойським приавняти до державноi загрози, та рубити та каструвати так як каструють зараз руськi органiзацii. Хай спробуйе подати за це в суд - його там в судi USA i зграбають
показати весь коментар
05.04.2023 22:30 Відповісти
Беню як засновника нового типу корупції - рейдерська - треба нагородити самими почесними державними нагородами
показати весь коментар
06.04.2023 04:02 Відповісти
Хтось захищає Україну від зовнішнього ворога, а інші за допомогою корумпованих суддів її грабують.
Бездоганна репутація українських судів, це зі сфери фантастики і поганих анекдотів.
показати весь коментар
06.04.2023 06:21 Відповісти
При Володимирі нашому Зеленському для бєні закінчились епоха бідності, а при бариґє Порошенко він навіть не зявлявся в Україні
показати весь коментар
06.04.2023 08:14 Відповісти
На яких підставах штимп позбавлений громадянства України знаходиться більше 90 днів в країні - неможливо притягнути за економічні злочини тоді у еміграційної служби є всі підстави для видворення за межі України і нехай звідти керує своїми шістками.
показати весь коментар
06.04.2023 12:58 Відповісти
диву даюсь, как это Зеленский еще не наградил своего подельника Коломойского званием "Герой Украины". это какой то лютый трэш и позор...
показати весь коментар
06.04.2023 13:24 Відповісти
 
 