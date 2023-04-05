"Укренерго" попередило про можливі відключення світла на Житомирщині

Через збільшення навантаження на працююче обладнання у Житомирській області, 5 квітня, в регіоні можливі відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У зв’язку із збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області", – йдеться у повідомленні.

Водночас у решті регіонів обмеження наразі відсутні.

Зазначається, що на сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, а також резерв потужності.

Утім, у компанії підкреслили, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані РФ протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

Тому "Укренерго" закликає українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема, за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами упродовж доби.