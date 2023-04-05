Український лоукостер SkyUp зміг забрати з України свій останній літак

Українська авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати з України свій останній літак, який не встиг вилетіти за кордон напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає liga.net.

"Ми підтверджуємо, що евакуювали наш літак UR-SQP Boeing 737-800 на 189 місць з аеропорту Бориспіль в аеропорт Ясси (Румунія)", – зазначили в компанії у коментарі виданню.

Це був останній борт із флоту SkyUp, який знаходився в Україні.

Наразі всі 12 літаків компанії перебувають за кордоном, частина з них вже залучена до операційної діяльності SkyUp: мокрий лізинг, чартерні, гуманітарні, евакуаційні та спеціальні рейси.

Раніше про успішну евакуацію літака SkyUp повідомило профільне видання avianews.com. Зазначалося, що евакуація авіасудна відбулася ввечері 4 квітня.

Як повідомлялося, український лоукостер SkyUp почав роботу по відкриттю авіакомпанії SkyUp MT на Мальті для повноцінної роботи в Євросоюзі під європейським сертифікатом.