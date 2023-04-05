Нацкомісія розробила новий порядок доступу до імпорту та експорту електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила новий порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів при операціях з експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою.

Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив на засіданні у вівторок, 4 квітня, та оприлюднив для обговорення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на те, що 16 березня 2022 року завершено приєднання електромереж ОЕС України до енергомереж континентальної Європи ENTSO-E, актуальним постає питання запровадження спільної скоординованої процедури розподілу пропускної спроможності", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Регулятор зауважив, що зазначена процедура може запроваджуватись для міждержавних перетинів з державами - сторонами Енергетичного Співтовариства не одночасно.

Крім того, документ передбачає на початковому етапі інтеграції ринку електроенергії на регіональному та загальноєвропейському рівнях можливість одночасної дії Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у чинній редакції – за односторонньою процедурою, та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за спільною скоординованою процедурою.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт.

У вересні минулого року ENTSO-E збільшило загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та нічні години до 300 МВт.