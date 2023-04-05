Не вистачає грошей на війну: Росія продаватиме юані з резервів четвертий місяць підряд

Російський Мінфін у квітні продовжить продавати валюту через падіння нафтогазових доходів бюджету.

За попередніми прогнозами російського міністерства, бюджет Росії у квітні недоотримає 113,6 млрд рублів ($1,43 млрд) запланованих нафтогазових доходів, пише "Коммерсант".

Водночас відхилення фактично отриманих нафтогазових доходів від очікуваного рівня за підсумками березня становило 39 млрд руб.

Відповідно Мінфін Росії продовжить продаж валюти, з 7 квітня по 5 травня його обсяг становитиме 3,7 млрд рублів на день (в еквіваленті) щоденно. Обсяг продажу валюти в період з 7 березня по 6 квітня становив 119,8 млрд рублів або 5,4 млрд руб. на день.

За оцінками Мінфіну, за січень-лютий нафтогазові доходи російського бюджету склали 2,217 трлн рублів, знизившись на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року через падіння надходжень податку на прибуток. Нафтогазові доходи бюджету за цей період впали на 46% – до 947 млрд рублів через падіння цін на нафту марки Urals та зменшення обсягів експорту газу.

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Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць, у лютому продаж валюти зріс до 160,2 млрд рублів

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні – $47,85 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Водночас у ю.жєет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.