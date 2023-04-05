БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1571 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
7 290 11
банки (6397) Росія (11605) збитки (997) ВТБ Банк (186)

Другий найбільший банк у Росії визнав рекордний збиток на $10 мільярдів через санкції

Новини БізнесЦензор Фінанси

втб

Другий за величиною банк у Росії – ВТБ – отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку за російськими стандартами звітності після 186,3 млрд рублів прибутку у 2021 році.

За міжнародними стандартами банк оцінив збитки у 613 млрд рублів, пише "Коммерсант".

Чисті відсоткові доходи банку минулого року впали більш ніж удвічі – до 271,6 млрд рублів, чисті комісійні доходи банку зменшилися на 20,6% – до 117,4 млрд руб.

Витрати на створення резервів під кредитні збитки та інші резерви зросли в 4,4 разу, до 514,3 млрд рублів. Для порівняння: "Сбєрбанк" у 2022 році створив 555 млрд руб. резервів під кредитний ризик.

Крім того, близько 300 млрд руб. збитку до вирахування податків принесли відкрита валютна позиція (ОВП) та ефект від зміцнення рубля у 2022 році.

ВТБ пояснює, до цього призвели збитки від валютних операцій на тлі турбулентності ринку, фактичне вилучення дочірніх компаній за кордоном, створення масштабних резервів та реалізація відсоткового ризику.

ВТБ потрапив під блокуючі американські санкції 24 лютого, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"З точки зору об'єкта санкцій ми були дуже зручною метою з великою площею ураження. Однією з площ ураження був наш валютизований баланс", – розповів заступник голови правління банку Дмитро П'янов.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Росія докапіталізує державний банк "ВТБ" пенсійними коштами

Чверть збитку, 229 млрд руб. до податків принесло вибуття дочірніх товариств. Більшість цієї суми – 209 млрд руб. – припала на німецький VTB Europe SE і британський VTB Capital Plc.

"Коли ЄС включав групу та банк ВТБ до європейських санкцій, водночас, щоб не допустити санкціонування наших дочірніх структур у Європі, два європейські регулятори по суті позбавили нас акціонерного контролю…" – пояснив топменеджер.

Він зауважив, що ВТБ не позбавлений прав власності на акції, але повністю втратив управлінський контроль.

Ще приблизно 37% збитків до відрахування податків принесли "екстра-резерви", які склали 344 млрд руб. За словами пана П'янова, на 60% вони пов'язані з резервуванням боргів, які після вибуття дочірніх структур стали для ВТБ "зовнішніми", з погляду роздрібних клієнтів, необхідно було моделювати більший ризик на тлі осінньої мобілізації.

Також пан П'янов повідомив про 33 млрд. руб. втрат (у складі чистих процентних доходів) від процентного ризику, що реалізувався після різкого підйому ключової ставки ЦБ РФ до 20%.

Як повідомлялося, через брак коштів докапіталізацію російського держбанку "ВТБ" у 2023 році проведуть за рахунок пенсійних фондів "Газпрому", це навряд чи дозволить примножити кошти майбутніх російських пенсіонерів.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+8
Санкции:
- Так это мы ещё и не начинали !
показати весь коментар
05.04.2023 14:29
+6
Зменшити збитки дуже просто - рубль по 250 і все!
показати весь коментар
05.04.2023 13:36
+6
показати весь коментар
05.04.2023 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему банк х_йла успешно таки работал в Украине до 2016 года? Никто не знает? Опять ИПСО скажите? Так? А кому же нужно было,чтоб кацапские банки были в Украине, и почему никто их не закрывал, ведь война с 2014 года,санкции,ииИ ?
показати весь коментар
05.04.2023 13:35 Відповісти
Було не на часі
показати весь коментар
05.04.2023 13:44 Відповісти
А чому лайноканал Г + Г не закрили і вазелинського не посадили
показати весь коментар
05.04.2023 14:18 Відповісти
Казна не потянула бы выплачивать вклады сразу за два банка. Не забыл что януковощ в наследие оставил в казне, а бородатая бабушка зеледента начала банкротить Приват во время войгы? К чему такие тупые вопросы?
показати весь коментар
05.04.2023 14:31 Відповісти
ну а какие у зелебобиков могут быть еще вопросы - только тупые!
они одним полушарием гавкают на Гонтареву, которая закрыла кацапские и рыговские банки-помойки чем оздоровила банковскую систему Украины, а другим полушарием гавкают "почему не закрыли раньше" и "доллар по 8"!
показати весь коментар
05.04.2023 21:47 Відповісти
Зменшити збитки дуже просто - рубль по 250 і все!
показати весь коментар
05.04.2023 13:36 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 13:54 Відповісти
Неправда! Таке неможливе! Пуцькін же казав, що санкції мордору тільки на користь! За дискредитацію блідої кремлівської воші і проєвропейське завивання керівництва банку, усіх кацапів, які працюють у цьому банку, включаючи охорону і прибиральниць, росстріляти як ворогів народу!
показати весь коментар
05.04.2023 13:58 Відповісти
Санкции:
- Так это мы ещё и не начинали !
показати весь коментар
05.04.2023 14:29 Відповісти
То тільки квіточки, касабчики. Ягідки стануть вам поперек ненажерливої горлянки.
показати весь коментар
05.04.2023 15:53 Відповісти
Прізвище яке красномовне - П'янов Заступник у нього мабуть Нєтрєзвєєв?
показати весь коментар
05.04.2023 16:11 Відповісти
 
 