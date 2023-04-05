Правоохоронці проводять обшуки у фірмах, пов’язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем (оновлено)

В Україні триває низка обшуків у фірмах, які мають відношення до ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Він разом із колишнім главою Адміністрації президента Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс" з контролю за діяльністю українських політиків за допомогою мережі підпорядкованих йому фірм та підприємств.

Про це під час брифінгу повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає Інтерфакс-Україна.



"Прямо зараз відбувається близько 30 обшуків на цих фірмах та підприємствах та за місцями проживання причетних до цього осіб", – зазначила вона.



За її словами, наразі вже відомо про вилучення документів та зброї.



Сапьян уточнила, що ці 15 фірм мали відношення до рієлторської та фінансової діяльності.

За даними слідства, після втечі до Росії Сівкович здійснював контроль над низкою компаній в Україні через підставних осіб – українських громадян та підприємств-нерезидентів. Деякі з цих компаній мають ознаки фіктивності та використовувалися для прикриття діяльності членів злочинної організації та легалізації їх фінансування.

За підсумками проведених обшуків вилучені зброя, документи, що підтверджують причетність Сівковича до цих та інших компаній, уточнили у пресслужбі ДБР.

Як повідомлялося, у липні 2022 року ГБР повідомило про підозру в держзраді Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ. Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, що використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, які їм сприяють.



Після Революції Гідності він втік до РФ , де проводить активну антиукраїнську діяльність, працює на спецслужби країни-агресора.

Слідство встановило, що ексначальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював із створеним ФСБ "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів для введення "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи.