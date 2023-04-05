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Новини Корупція
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обшук (572) Сівкович (5) ДБР (406)

Правоохоронці проводять обшуки у фірмах, пов’язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

сівкович

В Україні триває низка обшуків у фірмах, які мають відношення до ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Він разом із колишнім главою Адміністрації президента Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс" з контролю за діяльністю українських політиків за допомогою мережі підпорядкованих йому фірм та підприємств.

Про це під час брифінгу повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає Інтерфакс-Україна.

"Прямо зараз відбувається близько 30 обшуків на цих фірмах та підприємствах та за місцями проживання причетних до цього осіб", – зазначила вона.

За її словами, наразі вже відомо про вилучення документів та зброї.

Сапьян уточнила, що ці 15 фірм мали відношення до рієлторської та фінансової діяльності.

За даними слідства, після втечі до Росії Сівкович здійснював контроль над низкою компаній в Україні через підставних осіб – українських громадян та підприємств-нерезидентів. Деякі з цих компаній мають ознаки фіктивності та використовувалися для прикриття діяльності членів злочинної організації та легалізації їх фінансування.

За підсумками проведених обшуків вилучені зброя, документи, що підтверджують причетність Сівковича до цих та інших компаній, уточнили у пресслужбі ДБР.

Як повідомлялося, у липні 2022 року ГБР повідомило про підозру в держзраді Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ. Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, що використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, які їм сприяють.

Після Революції Гідності він втік до РФ , де проводить активну антиукраїнську діяльність, працює на спецслужби країни-агресора.

Слідство встановило, що ексначальник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював із створеним ФСБ "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів для введення "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
запіздалі «трохи»! Що з приводу помічника гніди-сівковича такого собі гральщика гетьманцева
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05.04.2023 20:19
+7
На маме гетьмановича подозрительно много майна записано,возможно она была любовницей этого сивковича,к которому на службу пристроила своего сыночка специалиста по лотерейным аферам,арестовать обеих.
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05.04.2023 17:45
+3
дЕрмак зачищает поле,(компромат на себя и на друга) начали готовятся к выборам?Зачем было вводить такую фигуру РНБО?
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05.04.2023 13:42
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дЕрмак зачищает поле,(компромат на себя и на друга) начали готовятся к выборам?Зачем было вводить такую фигуру РНБО?
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05.04.2023 13:42 Відповісти
На маме гетьмановича подозрительно много майна записано,возможно она была любовницей этого сивковича,к которому на службу пристроила своего сыночка специалиста по лотерейным аферам,арестовать обеих.
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05.04.2023 17:45 Відповісти
запіздалі «трохи»! Що з приводу помічника гніди-сівковича такого собі гральщика гетьманцева
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05.04.2023 20:19 Відповісти
Що з приводу фірм деркачів-литвинів??!!!
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05.04.2023 20:58 Відповісти
Чому в економіці такий безлад?

Через дуже погані, клептократичні уряди. Це 90% причини. З точки зору економіки, Україна виконала, можливо, лише половину того, що потрібно зробити, коли розпався Радянський Союз і вони перейшли до ринкової економіки.
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05.04.2023 21:38 Відповісти
Нехай в головну щурівню завітають, до офісу президента.
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05.04.2023 21:47 Відповісти
Зеленський повинен мамці сівковича написати листа що її син 3.14дараст .
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05.04.2023 22:49 Відповісти
а что по поводу протеже этого угребка гетьманцева? это очкастое чмо так и будет продолжать убивать экономику Украины?
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06.04.2023 06:44 Відповісти
Зеленський- це просто дурень.І дурнем був все своє життя-дурнем він залишається й зараз.А дурень на посаді гірше зрадника.
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06.04.2023 09:46 Відповісти
Якщо чесно то це треш!З "липня" відомо,що сивковіч агент ФСБ а тільки зараз почались обшуки.Але є запитання до пана Грицака.А чим Ви,шановний,займались?Чи може Вам ХТОСЬ забороняв займатись сівковичем,медведчуком,мураєвим та іншими?
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06.04.2023 10:10 Відповісти
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії,
Правоохоронці опублікували перехоплення розмови.

https://lb.ua/society/2023/04/05/551058_sbu_i_dbr_opublikuvali_novi_dokazi.html
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06.04.2023 11:22 Відповісти
На посаду очільника кримського управління спецслужби КУЛІНІЧ потрапив 21 жовтня 2020 року.
До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.

В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.

За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач.

Він також є випускником академії ФСБ Росії.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62196486
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06.04.2023 11:34 Відповісти
Зє назначил в СБУ Кулинича, зная , что он протеже Деркача

"Плівки Деркача" все помнят?
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06.04.2023 11:36 Відповісти
Боже боже... Що зробив з країною кварталісімус!! Практично завів до держструктур кацапії і тільки офіційну частину зірвала українська військова самодіяльність Скільки ненависті до цього виродка.. В ''Божественній комедії''Данте знав куди їх і на яке дно опускати
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06.04.2023 15:31 Відповісти
 
 