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Київ (4309) опалювальний сезон (792)

У Києві 8 квітня завершується опалювальний сезон, – Кличко

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опалення,обігрівач

Із суботи, 8 квітня, у Києві завершать опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи прогноз погоди – очікується стабільне суттєве потепління.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", – зазначив він.

Мер столиці додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці – одна з найбільших у Європі. Вона налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, а також майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Автор: Юлiя Недашківська
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Довбаний "колхоз"!Совковий ідіотізм. Ніде в світі (окрім совка) немає такого, щоб одна котельня опалювала велетенський мікрорайон з 30-40 багатоповерховими будинками!
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05.04.2023 20:28 Відповісти
 
 