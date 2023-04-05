Боголюбов відмовився свідчити у справі "Приватбанку" в суді Лондона

Один із ексвласників "Приватбанку" Геннадій Боголюбов відмовився давати свідчення на свій захист під час судового слухання по суті в Англії.

Як повідомляє пресслужба банку, 29 березня адвокат, який представляє Боголюбова, підтвердив у суді в Лондоні, що той обрав не надавати свідчення в судовому слуханні по суті щодо позову "Приватбанку" проти його колишніх власників, яке має розпочатися у червні 2023 року.

Під час дводенного процесуального слухання, що проходило 29 та 30 березня, суддя Трауер, який розглядатиме справу по суті, дозволив певним свідкам у справі, включно з Ігорем Коломойським, надавати свідчення з України за допомогою відеозв’язку.

Інші свідки, які даватимуть свідчення від імені "Приватбанку", братимуть участь у процесі та даватимуть свідчення в Лондоні особисто.

Утім, Боголюбов не подав клопотання для отримання дозволу надавати свідчення за допомогою відеозв’язку.

"Однак на початку процесуального слухання з’ясувалося, що він не має наміру давати свідчення під час слухання по суті взагалі. Жодних причин не було наведено...Також пан Боголюбов не викликав жодних інших свідків на підтримку своєї лінії захисту", – додали в банку.

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На слуханні суддя зобов’язав Коломойського сплатити на рахунок суду 600 тис. фунтів стерлінгів за те, що він "був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб".

Як повідомлялося, у травні 2022 року Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на червень 2023 року на прохання відповідачів. В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд перенесення розгляду справи по суті, яке мало розпочатися у червні 2022 року, у зв'язку з війною в Україні, і англійський суд це прохання задовольнив.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.