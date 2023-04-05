На Львівщині суд арештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука

Суд наклав арешт на дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості у Львівській області, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко ужини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

"Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном", – йдеться у повідомленні.

До схеми також причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Упродовж 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Як повідомлялося, у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.