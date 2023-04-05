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Новини Енергетика
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Україна планує побудувати ще одну лінію електропередач із Польщею

Новини БізнесЦензор Енергетика

лэп

Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рівненською атомною електростанцією (РАЕС) і польським Хелмом. Це дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ.

"Лінія з РАЕС є однією з наших найпотужніших станцій і має 4 енергоблоки – генеруюча потужність 2835 МВт. Оскільки вона розташована на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС.

Знайшовся інвестор – це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах. Але це питання зараз обговорюється, зокрема і за участю Міністерства енергетики, "Енергоатому", "Укренерго". Це буде проєкт, який дозволить нам збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу", – сказав він у коментарі агентству.

За словами Котіна, наразі будівництво розглядається на рівні пропозиції та протоколу про наміри, тому тривають перемовини на цю тему.

"На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них – лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув , яка 30 років не працювала", – додав очільник "Енергоатому".

Як повідомлялося, "Енергоатом" відновив лінію електропередачі для експорту електроенергії у Польщу

Автор: Юлiя Недашківська
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Строят новую экспортную линию потому что "нехватка" генерации в Украине, захватили Запорожскую АЭС, и поэтому надо срочно повышать тарифы - все верно?
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05.04.2023 11:50 Відповісти
линию строят что бы уменшить монополию ахметова, генерации больше чем надо, а тарифы повышают потому что нужны деньги ахметову коломойскому и суркису на финансирование пятой колоны, таких как ты гнид, Запорожская АЭС работает и будет работать вместе с Европейской энергосистемой поскольку снабжает временно окупируванную территорию где сейчас жителям не до оплат за ээ им бы банально выжить!! А ты свинособака определись ты же за повышение тарифов а то получишь по шапке от православной суки))
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05.04.2023 12:35 Відповісти
Ждіть відключень -- достроять лінію
І зразу стане нехватка генерації
Як було в лютому і раніше -- тролили країну
1 березня стався раптовий надлишок
Ніхто не поянив /влада стидливо промовчала /
Навіщо зрівнюють вартість квт з європою
Краще нехай порівняють зароботні плати енергетеків
Скільки мають на цьому мовчать
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05.04.2023 14:30 Відповісти
В свинособаків закінчились ракети. Краще порівнювати заробіток ахметова - назвеш з Європи хоть одного енергетика який багатший за ахметова і його монополію?
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05.04.2023 14:54 Відповісти
 
 