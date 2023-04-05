Україна планує побудувати ще одну лінію електропередач із Польщею

Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рівненською атомною електростанцією (РАЕС) і польським Хелмом. Це дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ.

"Лінія з РАЕС є однією з наших найпотужніших станцій і має 4 енергоблоки – генеруюча потужність 2835 МВт. Оскільки вона розташована на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС.

Знайшовся інвестор – це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах. Але це питання зараз обговорюється, зокрема і за участю Міністерства енергетики, "Енергоатому", "Укренерго". Це буде проєкт, який дозволить нам збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу", – сказав він у коментарі агентству.

За словами Котіна, наразі будівництво розглядається на рівні пропозиції та протоколу про наміри, тому тривають перемовини на цю тему.

"На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них – лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув , яка 30 років не працювала", – додав очільник "Енергоатому".

Як повідомлялося, "Енергоатом" відновив лінію електропередачі для експорту електроенергії у Польщу