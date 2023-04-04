Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підписали спільну заяву про наміри, що розширює напрями німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на розвиток "зелених" технологій та відновлення енергетики.

"Німеччина є справжнім великим другом України, і сьогодні ми поглиблюємо наше партнерство, відкриваючи широкі можливості для співробітництва, для відновлення та відбудови енергетичного сектору. Це співпраця на рівні не тільки урядів, але і бізнесів", – сказав Галущенко після підписання документа.

Габек висловив захоплення тим, як Україні вдалося втримати енергетичну систему в умовах безпрецедентних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури цієї зими, та підтвердив цілковиту підтримку України.

"Вражає те, як українці протистояли атакам на енергосистему, як протягом дуже короткого часу після жорстоких руйнувань вони знову і знову відновлювали енергопостачання. Виражаю свою глибоку повагу. Німеччина буде підтримувати Україну в забезпеченні енергопостачання там, де це можливо. Із цією метою ми розширили наше енергетичне партнерство, включивши в нього управління кризами та стійкість", – зазначив він.

Як пояснив Габек, це стосується підтримки у відновленні функціонування енергетичної інфраструктури у надзвичайних ситуаціях, а в центрі уваги стоїть середньострокова та довгострокова перспектива відновлення енергетичної системи України.

"Сонячна енергія, енергія вітру та біомаса повинні відігравати тут важливу роль для зменшення викидів вуглекислого газу та посилення безпеки", – додав Габек.

У підписаному документі сторони домовилися про розширення Партнерства у таких напрямках, як відновлення енергетичної інфраструктури, сприяння підвищенню стабільної стійкості енергетичного сектору та розширеному використанню відновлюваних джерел енергії, включно з вітром, сонцем, біомасою, гідроенергією та "зеленим" воднем.

Також партнерство передбачає співробітництво у сфері енергозбереження через енергоефективність; декарбонізацію та скорочення викидів вуглекислого газу з метою прискорення переходу до чистої енергії, а також підтримку структурних змін у вугільних регіонах України, зокрема реалізацію проєктів справедливого переходу та зелених проєктів у цих регіонах.