Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта
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Через панічні настрої населення напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.
При цьому населення активно скуповувало як рецептурні, так і безрецептурні ліки, пише галузеве видання "Аптека".
Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних – на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.
Як повідомлялося, раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.
Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.
При цьому аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, відповідну постанову уряд ухвалив у травні 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Звичайна злочинна змова.
Наступний етап-різке здорожчання.
Плюс розкупмли все по принципу
(а раптом пригодиться!).