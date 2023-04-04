Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта

Через панічні настрої населення напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.

При цьому населення активно скуповувало як рецептурні, так і безрецептурні ліки, пише галузеве видання "Аптека".

Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних – на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Як повідомлялося, раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.

Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.

При цьому аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, відповідну постанову уряд ухвалив у травні 2022 року.