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Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта

Новини БізнесЦензор Рітейл

аптеки,дніпро

Через панічні настрої населення напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.

При цьому населення активно скуповувало як рецептурні, так і безрецептурні ліки, пише галузеве видання "Аптека".

Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних – на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта 01

Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта 02

Як повідомлялося, раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.

Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.

При цьому аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, відповідну постанову уряд ухвалив у травні 2022 року.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Для того,щоб наварити на медикаментах , фармацевтична шарага ,по домовленності і "зе владою" створили в Україні паніку.- електронний рецепт.
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04.04.2023 21:12
+3
Из-за такого эгоистического, и жадного быдла, может кому то нехватить жизненно важных лекарств, когда они будут необходимы. Это алчность - Як не з'їм то понадкушую. Так и с хлебом в начале коронавируса бывало, набирали по 10 буханок, не сжерали, он плесневел.
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05.04.2023 01:50
+2
Якщо уважно подивитися на таблички, то можемо помітити відносно стабільне грошове та натуральне вираження аж до останніх чисел березня. Тобто-до цього був стабільний дохід. Потім-різкий короткочасний сплеск доходу. А от після 01.04-різке падіння. Коли рецептурні препарати стануть таки продаватися за рецептом, як це має бути-треба пояснювати на якому рівні будуть ті діаграми з табличок відносно доажиотажніх днів і скільки це складе у грошовому вираженні для фармшараги ?) Тож де їх вигода ?)
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04.04.2023 22:03
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04.04.2023 20:06 Відповісти
Для того,щоб наварити на медикаментах , фармацевтична шарага ,по домовленності і "зе владою" створили в Україні паніку.- електронний рецепт.
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04.04.2023 21:12 Відповісти
Фармацевтична шарага створила ? А який їй був у цьому сенс ? Щоб збагатитися за один день й усе ? А могли б і надалі торгувати рецептурними ліками без рецептів і отримувати набагато більші продажі, а значить-й заробітки. Де логіка ?
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04.04.2023 21:18 Відповісти
для того, щоб переконатись у відсутності своєї логіки Вам краще подивитися на дві таблички ,які приводяться в приклад.
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04.04.2023 21:43 Відповісти
Якщо уважно подивитися на таблички, то можемо помітити відносно стабільне грошове та натуральне вираження аж до останніх чисел березня. Тобто-до цього був стабільний дохід. Потім-різкий короткочасний сплеск доходу. А от після 01.04-різке падіння. Коли рецептурні препарати стануть таки продаватися за рецептом, як це має бути-треба пояснювати на якому рівні будуть ті діаграми з табличок відносно доажиотажніх днів і скільки це складе у грошовому вираженні для фармшараги ?) Тож де їх вигода ?)
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04.04.2023 22:03 Відповісти
логіка і вигода "Через панічні настрої населення напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.
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04.04.2023 22:39 Відповісти
Тобто-порівняння АЖ за 1 день. А далі в кінці графіку нічого не бачите ? А що буде у перспективі-також спрогнозувати не можете ?)
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05.04.2023 08:43 Відповісти
Частина тих ліків заваляється в домашній аптечці і викинеться бо прострочені.
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05.04.2023 09:19 Відповісти
А що буде у перспективі-також спрогнозувати не можете ?)-ПРАКТИКА прогнозування (береш коронавірус і метода чистити кишені державного(людських кешень) бюджету. Прикладів вагон і пару прицепів .Можеш взяти приклад ,як "дорогенькі мої" зустрічала літак з "терафлю" .І т,ді т.п. багато чого за роки Незалежності.
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05.04.2023 13:04 Відповісти
Та був уже давно той електронний рецепт. В США теж ліки які мають продаватись по рецепту та не купити. Просто якщо якась проблема, наприклад з гінекологією, замість купити в аптеці препарат за 100грн, ідеш до лікаря за 800грн, лікар призначає аналіз за 700грн і через тиждень п'єш таблетку. Коли можна уже сьогодні випити таблетку і забути проблему. З хворобами типу грипу простіше терапевт безкоштовний випише ліки без проблем. Бо у нас народ звик жерти антибіотики треба чи ні.
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05.04.2023 09:17 Відповісти
Ги-ги,а для чого ж це робилося?
Звичайна злочинна змова.
Наступний етап-різке здорожчання.
Плюс розкупмли все по принципу
(а раптом пригодиться!).
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04.04.2023 21:26 Відповісти
Аплодисменти мудрому наріду та його "пастухам".
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04.04.2023 22:58 Відповісти
Так обурюється введенням електронних рецептів тут в усіх темах якраз та частина дописувачів, котра називає інших "мудрим нарідом". Та частина, яка звикла купувати той же Німесіл у аптеці у вільному доступі, і бездумно його вживати, не прочитавши навіть інструкцію, де зазначено категорію відпуску препарату-За рецептом.
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05.04.2023 08:50 Відповісти
когда народ жрет сам антибиотики\лечится святой водой\куревом\водкой или заговорами - это его выбор, его здоровье и плюсом естественный отбор тоже. запретить можно к примеру явно какую-то ядовитую специфическую хрень для внутреннего употребления. а так получается права у народа отобрали. почему-то на бухло рецепты не ввели, а оно тоже не особо плезно. да и всякие заменители еды, нечто под видом масла\сыра и т.п. - в свободной продаже.
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05.04.2023 15:38 Відповісти
имхо нужно было просто "по-рецепту " лекарства сделать дешевле чем без, а не страдать херней.
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05.04.2023 15:40 Відповісти
Из-за такого эгоистического, и жадного быдла, может кому то нехватить жизненно важных лекарств, когда они будут необходимы. Это алчность - Як не з'їм то понадкушую. Так и с хлебом в начале коронавируса бывало, набирали по 10 буханок, не сжерали, он плесневел.
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05.04.2023 01:50 Відповісти
Мудрий нарід не як не нагребется на все життя....
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05.04.2023 07:10 Відповісти
Цікаво було б дослідити хто лобіював?
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05.04.2023 08:19 Відповісти
треба торгашам обявити що сірники, сіль та макарони після Великодня будуть по електронним карткам - пенсіонери за пів-дня винесуть полиці магазинів. Даю хорошу ідею, не дякуйте
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05.04.2023 09:54 Відповісти
Хоч Ви мовчіть, а то ці ідіоти ще і це втнуть. Тоді взагалі кирдик буде.
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05.04.2023 12:15 Відповісти
 
 