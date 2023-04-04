Розробник ком’ютерних ігор Ubisoft закриє свої офіси продажів у Європі

Компанія-розробник комп’ютерних ігор – Ubisoft Entertainment SA – закриває свої офіси продажів в Іспанії, Італії, Нідерландах, Польщі та скандинавських країнах після того, як компанія оприлюднила план скорочення витрат після невтішних продажів у фінансовому кварталі, що закінчився в грудні минулого року.

Закриття комерційних офісів торкнеться близько 60 співробітників і є частиною реорганізації її європейських і канадських підрозділів, йдеться у заяві французької ігрової компанії, пише Bloomberg.

Зараз у компанії працює понад 20 тис. співробітників по всьому світу.

У своїх останніх фінансових звітах Ubisoft повідомила про слабкі продажі у святкові дні та невиразні запуски ігор, звинувачуючи те, що вона назвала "серйозними проблемами", пов'язаними з погіршенням економіки та наслідками постпандемічного виробничого спаду.

Компанія оголосив про план скоротити витрати на 200 млн євро ($218 млн) протягом двох років, що передбачає звільнення співробітників і продаж непрофільних активів.