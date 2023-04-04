Кабмін розірвав угоду з Білоруссю про співпрацю у галузі туризму
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Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 4 квітня, розірвав угоду з Білоруссю про співробітництво у галузі туризму.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму, вчинену у Мінську 16 лютого 2006 року", – написав депутат.
Як повідомлялося, Кабмін також ініціював денонсацію угоди між урядами України та Білорусі про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення.
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