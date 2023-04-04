БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1350 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
384 0
Німеччина (1678) тарифи (1107) Укрпошта (703) доставка (196)

"Укрпошта" на 60% знизила ціну доставки до Німеччини

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

укрпошта

"Укрпошта" з 1 квітня запустила доставку до Німеччини за новим тарифом – зі знижкою 60%.

"Він діє як для фізичних осіб, які відправляють щось близьким, так і для українських підприємців, які продають за кордон", – пояснили в "Укрпошті".⠀

До прикладу, вартість доставки популярних типів відправлень:

  • до 3 кг – $13,7 (≈ 500 грн);
  • до 7 кг – $21,6 (≈750 грн).

Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети – від $7,05 (≈257 грн).

"У вартість включено доставку кур’єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу пакунка. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення", – зазначили в компанії.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 