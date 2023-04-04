"Укрпошта" на 60% знизила ціну доставки до Німеччини

"Укрпошта" з 1 квітня запустила доставку до Німеччини за новим тарифом – зі знижкою 60%.

"Він діє як для фізичних осіб, які відправляють щось близьким, так і для українських підприємців, які продають за кордон", – пояснили в "Укрпошті".⠀

До прикладу, вартість доставки популярних типів відправлень:

до 3 кг – $13,7 (≈ 500 грн);

до 7 кг – $21,6 (≈750 грн).

Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети – від $7,05 (≈257 грн).

"У вартість включено доставку кур’єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу пакунка. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення", – зазначили в компанії.