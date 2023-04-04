"Укрпошта" на 60% знизила ціну доставки до Німеччини
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"Укрпошта" з 1 квітня запустила доставку до Німеччини за новим тарифом – зі знижкою 60%.
"Він діє як для фізичних осіб, які відправляють щось близьким, так і для українських підприємців, які продають за кордон", – пояснили в "Укрпошті".⠀
До прикладу, вартість доставки популярних типів відправлень:
- до 3 кг – $13,7 (≈ 500 грн);
- до 7 кг – $21,6 (≈750 грн).
Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети – від $7,05 (≈257 грн).
"У вартість включено доставку кур’єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу пакунка. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення", – зазначили в компанії.
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