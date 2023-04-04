Британія оштрафувала TikTok на $16 мільйонів за використання персональних даних дітей

Регуляторний орган Великої Британії оштрафував соцмережу TikTok на майже $16 млн за неправомірне використання персональних даних дітей.

Як пише The Independent, Офіс комісара з питань інформації (ICO) застосував санкцію через низку порушень закону про захист персональних даних, зокрема неправомірне використання даних дітей, передає Укрінформ.

В офісі стверджують, що соцмережа не отримала згоди від батьків приблизно 1,4 млн британських дітей віком до 13 років, які використовують цю платформу.

"Існують закони, які гарантують, що наші діти будуть у такій самій безпеці в цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів", – заявив комісар з питань інформації Великої Британії Джон Едвардс.

Таким чином, приблизно 1 млн дітей віком до 13 років отримали доступ до платформи, а TikTok незаконно збирав та використовував їхні особисті дані.

Раніше повідомлялося, що в соціальній мережі TikTok з’явиться функція, яка автоматично обмежуватиме час використання соцмережі для підлітків до 60 хвилин на день.