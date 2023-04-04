Космічна компанія британського мільярдера Бренсона оголосила про банкрутство

Компанія Virgin Orbit Holdings Inc. британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про банкрутство після того, як не змогла залучити фінансування, необхідне для продовження роботи, і скоротила близько 85% свого персоналу.

Відповідну заяву Virgin Orbit подала до суду у штаті Делавер, вказаши $243 мільйони активів і $153,5 млн свого загального боргу, повідомляє Bloomberg.

Virgin Orbit призупинила роботу в березні, коли шукала додатковий капітал, а пізніше звільнила 671 співробітника.

В рамках процедури банкрутства Virgin Investments Ltd Бренсона зобов’язалася надати додаткові $31,6 мільйона для підтримання життєдіяльності компанії, поки вона шукає покупця. Згідно з документами про банкрутство, 72-річний мільярдер з листопада вже вклав у неї $70,9 млн.

Virgin Orbit – частина імперії Бренсона, яка включає Virgin Atlantic Airways Ltd і компанію Virgin Galactic Holdings Inc., яка займається космічними польотами – не принесла прибутку як публічна компанія. Минулого року вона витратила близько $191,2 млн.

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Компанія офіційно почала свою роботу у 2017 році як відгалуження Virgin Galactic. Бізнес Virgin Orbit зосереджувався на запуску малих супутників на орбіту.

На відміну від деяких конкурентів, які запускають ракети з землі, Virgin Orbit використовує технологію повітряного запуску, під час якого її ракета LauncherOne стартує на великій висоті з-під крила модифікованого літака Boeing-747.

Virgin Orbit успішно запустила свою першу ракету на орбіту в січні 2021 року та здійснила чотири успішні польоти до 2022 року. За даними компанії, вона вивела на точну орбіту 33 супутники.

Цього року компанія планувала збільшити частоту запусків, але після невдалого запуску у січні плани довелося переглянути.