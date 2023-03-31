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Мінсоцполітики оголосило тендер на закупівлю "пакунків малюка"

дети

Міністерство соціальної політики оголосило тендер на закупівлю одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

"Пакунок малюка" – одна зі затребуваних програм та є важливою складовою підтримки для батьків новонароджених. Уряд приділяє багато уваги і виділяє значний обсяг коштів на його закупівлю", – зазначили в Мінсоцполітики.

Зокрема, у бюджеті на 2023 рік закладено 1,43 млрд грн на закупівлю "пакунків", а також на надання грошової компенсації родині за невикористані пакунки.

Оголошення про закупівлю розміщено на електронній платформі Prozorro. Передбачається закупівля одноразової допомоги "пакунок малюка" в кількості 61 456 комплектів.

Тендерні пропозиції приймаються до 10 квітня 2023 року.

Орієнтовний термін укладення договору з постачальником, який переможе у тендерній процедурі, – з 24 квітня до 2 травня 2023 року.

Автор: 

діти (137) допомога (1519) тендер (2150) Міністерство соціальної політики (661)


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