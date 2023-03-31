Річна інфляція у 20 країнах єврозони за підсумками березня сповільнилася до 6,9%

Як свідчать попередні дані європейського статистичного агентства Eurostat, рівень інфляції в єврозоні продовжує знижуватися з жовтня, коли він досягнув історичного максимуму в 10,6%, пише DW.

Зниження темпів зростання цін із 8,5% в лютому до 6,9% в березні виявилося різкішим, ніж прогнозувалось, і стало максимальним зниженням за місяць за всю історію Eurostat.

Найсильніше сповільнився темп зростання цін на енергоносії: у березні вони подешевшали на 0,9% порівняно з цим же місяцем минулого року. При цьому ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби зросли на 15,4% у порівнянні з 15% в лютому.

Найнижчі темпи інфляції зафіксовані в Люксембурзі – 3%, Іспанії – 3,1% та Нідерландах – 4,5%. Найсильніше ціни зросли в балтійських країнах: 17,3% відсотка в Латвії, 15,6% – в Естонії та 15,2% – у Литві.

Базова інфляція, яка виключає витрати на енергію та продукти харчування, навпаки, досягла в єврозоні чергового рекордного значення й становила в березні 5,7%, тоді як в лютому було 5,6%.