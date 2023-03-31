П’ять країн ЄС просять обмежити надходження зерна з України

Прем’єр-міністри Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулися до офіційного Брюсселя з проханням обмежити кількість українського продовольства, що надходить до Європейського Союзу.

Відповідний лист до президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн опублікований на сайті польського уряду 31 березня, пише DW.

Масштаби збільшення продовольства з України, включно зі збіжжям, олійними культурами, яйцями, птицею та цукром, зросли до "безпрецедентного рівня", йдеться у листі. Прем'єри закликають вжити заходів для припинення дестабілізації ринків.

Вони пропонують ЄС і Всесвітній продовольчій програмі ООН знайти рішення, яке гарантує, що українське зерно не лишатиметься на ринках ЄС. Також прем'єри знову закликали виділити більше коштів на допомогу європейським фермерам і пришвидшити розвиток транспортної інфраструктури з Україною. Крім того, пропонується внести зміни до законів про імпорт сільськогосподарської продукції, які дозволять регулювати обсяги та напрями надходження.

Якщо ж ці заходи не матимуть успіху, то слід відновити тарифи та тарифні квоти на українські товари, вважають прем'єри.

"Підтримуймо Україну, але робімо це з розумом і, перш за все, давайте ставити на перше місце інтереси країни та польських фермерів", – написав польський прем'єр Матеуш Моравецький у Twitter.

Традиційні експортні маршрути України були заблоковані після повномасштабного вторгнення Росії. Польща та інші країни регіону запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Також ЄС скасував митні збори та імпортні квоти, щоби полегшити транспортування. Проте через проблеми з логістикою зерно накопичувалося, заполонивши ринки та знижуючи місцеві ціни. У Польщі це призвело до протестів фермерів по всій країні.

Також протести проти безмитного імпорту українського зерна проходили в Болгарії. Минулого тижня Брюссель запропонував 56,3 млн євро компенсації постраждалим фермерам, із яких Болгарія отримає 16,7 млн євро, а Польща – майже 30 млн євро. Однак ці суми протестувальники та уряди вважають недостатніми.

У січні 2023 року питання щодо ситуації, в якій опинилися європейські фермери вже розглядалося. Втім, як повідомив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський за підсумками ради профільних міністрів держав ЄС у Брюсселі, Євросоюз не розглядає варіант запровадження мит на українську агропродукцію.