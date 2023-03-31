Литва вимагає зупинити Білоруську АЕС через виявлені дефекти

Міністерство закордонних справ Литви направило ноту протесту до Мінська з вимогою негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію (БелАЕС), що будується за 50 кілометрів від Вільнюса, до вирішення всіх питань ядерної безпеки, виявлених міжнародними місіями.

Як пише LRT, Литва зробила такі кроки у відповідь на інформацію про те, що Білорусь готується підключити другий блок АЕС до мережі.

"Підготовка Білорусі до запуску другого енергоблоку атомної електростанції, що має дефекти, приховування від громадськості інцидентів і дефектів, загрози президента Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо ядерної енергії та становлять ядерну загрозу для всього регіону", – сказав міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Проєкт БелАЕС досі має багато невирішених питань безпеки, таких як вплив на навколишнє середовище та населення Литви, культура безпеки та виконання міжнародних рекомендацій.

За даними литовської розвідки, Білорусь та "Росатом" минулого року приховали інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. У квітні минулого року перший енергоблок БелАЕС було зупинено для планового ремонту, але про дефекти, виявлені під час ремонту, не повідомлялося.

Міністерство закордонних справ Литви бачить ризик, що технічні дефекти на станції будуть і після введення в експлуатацію другого енергоблоку.

Перший реактор БелАЕС був збудований у 2020 році. Литва, яка є одним із головних критиків станції, та міжнародні експерти стверджують, що будівництво велося з грубими порушеннями технологічних та екологічних стандартів.