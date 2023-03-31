Тюремники Мін’юсту купили картоплю втричі девше, ніж Міноборони

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту 24 березня повідомила про намір укласти угоду з ФОП Нестеренко Марина Олегівна про постачання картоплі вартістю 1,03 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Кримінально-виконавча служба планує замовити 185 тонн пізньої картоплі урожаю 2022 року розміром 55-80 мм, придатної для машинної чистки, по 5,57 грн за кілограм. Підприємниця поставлятиме її на умовах DDP своїм автотранспортом в установи виконання покарань і слідчі ізолятори заходу України до 10 травня. Товар оплачуватимуть протягом 15 банківських днів після його поставки.

Закупівлю вперше провели за процедурою запиту ціни пропозицій на "Prozorro Market". Очікувана вартість закупівлі складала 1,52 млн грн, тож економія склала 32%.

У переможниці закупівлі було семеро конкурентів: ТОВ "Ісполін Плюс", ФОП Марченко Микола Сафронович, ФОП Стратійчук Сергій Анатолійович, ФОП Михалевич Юлія Андріївна, ФОП Єгоров Дмитро Вікторович, ТОВ "Торговий дім "Фортеця" та ФГ "Аделаїда".

Підприємниця Марина Нестеренко була зареєстрована ФОПом у 2019 році в Бердянську Запорізької області, а після його окупації росіянами перереєструвалась у Барі Вінницької області. Загалом із 2019 року вона отримала державних підрядів на суму 10,25 млн грн.

Нині на сайтах супермаркетів ціни картоплі принаймні на третину вищі: у "Новусі" – від 7,49 грн за кілограм, в "АТБ" – 7,59 грн за кілограм, у "Метро" – 9,26 грн за кілограм.

Водночас у контрактах Міноборони ціну картоплі наприкінці лютого знизили з 17-27 гривень до 12-18 гривень за кілограм. Однак це все-одно у два-три рази більше від ціни для тюрем.

"Наші гроші" також проаналізували інші закупівлі. У вибірку ввійшло 39 угод понад 500 тис грн зі словом "картопля" в заголовку тендеру, оприлюднені цьогоріч у "Прозорро" та не розірвані. Нижчу від тюремників ціну знайти не вдалось. Середня ціна склала 12,14 грн за кілограм, що вдвічі дорожче.

Найдешевшу картоплю купив Департамент освіти Луцької міської ради у ФОП Собенко Назар Богданович по 5,89 грн за кілограм, а найдорожчу – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у фірми "Бізнес Плюс Лтд" по 19,50 грн за кілограм. Обидві згадані закупівлі відбулись у січні.