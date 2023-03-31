Італія першою із західних країн закрила доступ до ChatGPT

Національне управління із захисту персональних даних Італії 31 березня вирішило обмежити доступ до чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT, пояснивши це занепокоєнням щодо обробки персональних даних.

Як ідеться в повідомленні регулятора, в Італії тимчасово обмежується обробки даних місцевих користувачів американської компанії OpenAI, яка розробила платформу ChatGPT та керує нею, передає Європейська правда.

Приводом для такого кроку назвали витік даних користувачів чатботу 20 березня, в результаті якого у вільному доступі на деякий час опинилась інформація про запити й номери банківських карток платних користувачів платформи.

"У зв'язку з цим Управління із захисту даних відзначає недостатнє інформування користувачів і всіх зацікавлених осіб, чиї дані збирає OpenAI, але, перш за все, відсутність правової бази, що виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою "навчання" алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи", – підкреслив регулятор.

Серед інших претензій – періодична невідповідність інформації, яку надає ChatGPT, фактичним даним, а також відсутність контролю щодо використання платформи дітьми молодше 13 років.

"OpenAI, яка не має офісу в ЄС, але призначила представника в Європейському економічному просторі, повинна протягом 20 днів повідомити про заходи, які вона вжила для виконання вимог Управління, під загрозою штрафу в розмірі до 20 млн євро або до 4% від глобального річного обороту", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Італія стала першою країною на Заході, яка вдалась до обмежувальних заходів щодо чатбота, який стає все більш популярним. У компанії OpenAI наразі не коментували блокування.

ChatGPT – чатбот на основі моделі штучного інтелекту GPT, яка розроблена американською компанією OpenAI. Він здатен відповідати на запити користувачів природною мовою, через що набув широкого застосування з моменту запуску в листопаді 2022 року.

Раніше повідомлялося, що команда Міністерства цифрової трансформації бачить варіанти використання ChatGPT в "Дії" і вже впроваджує їх.