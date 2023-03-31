Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану, – постанова
Аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, а з 1 квітня вони прийматимуть як паперові, так і електронні рецепти, які лікар може виписати дистанційно.
Відповідна постанова Кабміну №542 "Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану" була ухвалена 7 травня 2022 року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.
Документом внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Зокрема встановлено, що на період дії воєнного стану:
- "відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою №3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією".
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом.
"З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних", – написав Ляшко у Facebook.
"По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", – пояснив голова МОЗ.
Він додав, що на час перехідного періоду, який діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту.
Водночас він наголосив, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим, адже їх прийом передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін'єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання.
Як повідомлялося, відзавтра, з 1 квітня, рецептурні ліки продаватимуться як за електронним, так і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо не полінуватися і відкрити інструкцію виробника на каптопрес, то можна прочитати категорію відпуску препарату - За рецептом.
"Бабуся впала, сильно забилася, може переміщатися тільки до кухні та туалету. Як їй вижити без знеболюючих?"
Якщо бабуся сильно забилася-то потрібно викликати швидку для огляду, тому що знеболювальні лише тимчасово усувають слідство, а не причину. Якщо їсти пачками якийсь диклофенак-це вілікує бабусині переломи, защемлення чи струс мозку ?
Але ж головне-написати про недоумків та придурків. Та колір обов'язково вставити.
Вівці обожнюють пастуха та безмежно довіряють собаці і бояться та ненавидять вовка, при цьому більше всього овець з'їдають саме пастух і собака.
Ох і їбанати ці зелені потвори і їх прислужники.
То що, "кієфлянєн", в якому підрозділі міністерства так званої охорони здоров'я ти працюєш, що вписуєшся за цих довбойобів? У фармкомітеті? Яка там зарплатка під час війни? норм? Не скаржишся?
Нижче відповідав на схоже питання. Телефонуєш своїй сімейній лікарці-отримуєш на свій телефон код електронного рецепту. Для цього не треба йти у поліклініку та записуватися на прийом у багатогодинну чергу. Нічого складного.
Ортофен. Категорія відпуску - за рецептом.
Німесил. Категорія відпуску - за рецептом.
Відкрийте упаковку-прочитайте.
Чув дзвін, та не знаю де він ?
"Усі знеболювальні, в основі яких міститься парацетамол та ібупрофен - можна буде купити без рецепта."
Глава правительства Юлия Тимошенко инициирует создание в Украине сети государственных аптек, где будет продаваться самый необходимый пакет лекарств по рыночным ценам. Кроме того, правительство планирует вернуться к практике выдачи лекарств лишь по рецепту врача.
Такую информацию сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время очередного заседания Кабинета Министров в среду 11 ноября.
"Сегодня мы рассмотрим 10 решений правительства, которые посвящены борьбе с эпидемией и наведению порядка во всех системах функционирования как аптечного хозяйства, так и системы здравоохранения", - сказала она, открывая заседание правительства и добавила: "У нас целый ряд решений, которые мы принимаем, посвящено созданию сети государственных аптек на территории лечебно-профилактических учреждений, которые принадлежат государству. И наше задание - вернуть государству уничтоженную за 18 лет всеми предыдущими правительствами и властью сеть государственных аптек".
По ее словам, в этих аптеках должны быть все необходимые лекарства, которые будут продаваться по рыночным ценам, "а не спекулятивным".
"В аптеках должны быть лекарства, которые всегда изготовлялись в аптеках. Мы будем принимать решение относительно возобновления сети государственных аптек", - отметила глава правительства.
Юлия Тимошенко во время очередного заседания правительства также планирует рассмотреть вопрос о практике выдачи лекарств в аптеках согласно рецепту врача.
"То, что ажиотажный спрос из аптек препараты убрал все лекарства, это говорит о том, что люди сильнодействующие антибиотики и препараты могут покупать без рецепта и соответственно без назначения врача. А это значит, что эти препараты могут быть опасные для людей и иметь косвенные действия. Только через рецепты люди должны покупать те лекарства, которые являются лечебными, а не профилактическими", - подчеркнула политик.
Такое решение вызвано тем, что соответствующие сильнодействующие лекарства имеют косвенные действия, которые для определенного человека являются недопустимыми.
Напомним, еще вчера во время совещания в Винницкой облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила, что правительство Украины будет инициировать создание сети государственных аптек, в которых будет четко и жестко контролироваться качество медицинских препаратов и цены на них.
https://focus.ua/economics/81489
Рецепт успеха. Во время эпидемии аптечные сети зарабатывют до 500 млн. гривен в неделю
Репутация отечественных аптек, и так весьма далекая от идеала, окончательно подмочена эпидемией. Фокус расследовал, кто больше всех зарабатывает на аптечном бизнесе
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""... Львиную долю заработков получают коммунальные сети аптек, принадлежащие областным и городским советам, например, "Киевская Фармация", "Луганская фармация" или "Крымфармация" (см. Доходное место). По количеству "прилавков" на облсоветы приходится 20% рынка, остальные же 80% сосредоточены в частных руках. Среди заметных коммерческих сетей, имеющих 100-300 точек по Украине, - "Мед-Сервис", "Фалби", "Велика Аптека" и "Аптека доброго дня". Их контролируют крупные бизнесмены, многие из которых по совместительству являются аптечными лоббистами.
Именно они в ответ на обвинения в спекуляциях в разгар эпидемии перевели стрелки на дистрибьюторов, которые не обеспечили поставки лекарств, и производителей, накручивающих цены. Однако полноправными хозяевами в рознице медикаментов остаются все-таки аптеки. Они диктуют правила игры как производителям, так и посредникам. "Сегодня к фармацевтическим сетям стоят очереди из 5-6 дистрибьюторов. Если они предлагают идентичный ассортимент, то аптека выбирает исходя из цены препарата или качества сервиса, предоставляемого поставщиком", - поясняет руководитель фармакологического портала pharma.net.ua Дмитрий Гык. Попасть в большие всеукраинские сети можно только по блату. Как рассказал Фокусу сопредседатель Комитета здравоохранения Американской торговой палаты Борис Даневич, производители медикаментов платят деньги как за то, чтобы попасть на полки аптек, так и за то, чтобы продавцы рекомендовали их товар. К тому же разные аптеки, закупая препарат у одного и того же поставщика, выставляют цены, например на цитрамон или арбидол, на свой вкус. Как следствие - стоимость идентичной продукции в разных местах заметно отличается.
Если как вы говорите, врач может выписать рецепт "удаленно", по словам, не осматривая пациента - значит вполне можно обойтись без рецепта, а сие лишь множит бюрократию, которой у нас и так по горло.
Во-первых, семейный доктор может не взять трубку, имеет право, выходной;
Во-вторых семейный доктор тоже может заболеть, быть в отпуске, итд;
В-третьих, никаких "правил 72 часов" - в случае с левоноргестрелом - чем быстрее тем лучше, более того в зависимости от фазы цикла он может быть не эффективен, то есть счет идет буквально на часы;
В-четвертых, я бы не был таким категоричным про отсутствие мозга, ибо порвавшийся презерватив не зависит от мозгов, но тем не менее именно мозги решают принять экстренные средства контрацепции, как только такой случай произошел.
Ну и главный вопрос - А ЗАЧЕМ?)
Про мізки-хоч прочитайте, про що йшла мова.
Ну і найголовніше питання. НАВІЩО. Це-для того, щоб народ не займався самолікуванням і не шкодив власному здоров'ю. Як це і працює в усіх цивілізованих країнах світу. Адже побочок у будь-якої хімічної речовини може бути досить багато. Тож приймати рішення про прийом деяких препаратів має лікар, виходячи із загального стану пацієнта.
Доречі-якщо відкриєте інструкцію зазначего вами препарату або його аналогів, то наприкінці інструкції зможете прочитати категорію відпуску препарату : ЗА РЕЦЕПТОМ. Так вказує сам виробник препарату. Інструкція не змінилася за 1 день, просто раніше аптеки дещо забивали на це.
""Ну і найголовніше питання. НАВІЩО. Це-для того, щоб народ"":
не интересовался коррупцией, злоупотреблениями, преступной халатностью, бездарностью, некомпетентностью зеленской власти, особенно во время войны. Не путался под ногами у всяких ермаков и резниковых. А так есть чем заняться - рецепты, кулечки, комуналка и многое, многое.... Ну а по поводу, что "вказує сам виробник препарату" - он страхует свою шкуру, например, таблеткой просто можно подавиться...
Ну звичайно якщо під ковід записувати всі випадки ГРЗ та грипу (чого вимагають від сімейних лікарів) то можна і мільйони накрутити