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Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану, – постанова

ліки

Аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, а з 1 квітня вони прийматимуть як паперові, так і електронні рецепти, які лікар може виписати дистанційно.

Відповідна постанова Кабміну №542 "Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану" була ухвалена 7 травня 2022 року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Документом внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Зокрема встановлено, що на період дії воєнного стану:

  • "відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою №3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом.

"З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних", – написав Ляшко у Facebook.

"По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта", – пояснив голова МОЗ.

Він додав, що на час перехідного періоду, який діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту.

Водночас він наголосив, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим, адже їх прийом передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін'єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Як повідомлялося, відзавтра, з 1 квітня, рецептурні ліки продаватимуться як за електронним, так і за паперовим рецептом, але в аптеках виник ажіотаж через побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде. 

Автор: 

Кабмін (7722) ліки (566) МОЗ (1438) аптечки (7) аптека (99)


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Топ коментарі
+22
Як вже дістали зелені недоумки. Що б не вигадали, все проти людей. Як ви думаєте забезпечити простими ліками стареньких в селах, де лікар приймає один день на тижні? Які рецепти на каптопрес, знеболювальні? Бабуся впала, сильно забилася, може переміщатися тільки до кухні та туалету. Як їй вижити без знеболюючих? Ну придурки зелені...
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31.03.2023 21:06
+16
Довбойоби з міністерства так званої "охорони" здоров'я. То тепер мені, щоб поповнити домашню аптечку Ібупрофеном, який лежатиме там прозапас, до моменту, коли в ньому виникне потреба (травма, головний біль, лихоманка), треба зайобувати свого сімейного лікаря, щоб виписав всратий рецепт. Бо застуда не завжди ж починається в час прийому лікаря. Як правило, лихоманка виникає надвечір. Ще зробіть відпуск по рецепту на Бетадин чи перекис водню, щоб зовсім не залишилось доступних ліків для мініаптечки.
Ох і їбанати ці зелені потвори і їх прислужники.
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01.04.2023 00:38
+13
обосрались зэ-дебилы
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31.03.2023 20:42
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Демедролу мені пачечку
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31.03.2023 20:05 Відповісти
обосрались зэ-дебилы
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31.03.2023 20:42 Відповісти
Як вже дістали зелені недоумки. Що б не вигадали, все проти людей. Як ви думаєте забезпечити простими ліками стареньких в селах, де лікар приймає один день на тижні? Які рецепти на каптопрес, знеболювальні? Бабуся впала, сильно забилася, може переміщатися тільки до кухні та туалету. Як їй вижити без знеболюючих? Ну придурки зелені...
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31.03.2023 21:06 Відповісти
"Які рецепти на каптопрес"
Якщо не полінуватися і відкрити інструкцію виробника на каптопрес, то можна прочитати категорію відпуску препарату - За рецептом.
"Бабуся впала, сильно забилася, може переміщатися тільки до кухні та туалету. Як їй вижити без знеболюючих?"
Якщо бабуся сильно забилася-то потрібно викликати швидку для огляду, тому що знеболювальні лише тимчасово усувають слідство, а не причину. Якщо їсти пачками якийсь диклофенак-це вілікує бабусині переломи, защемлення чи струс мозку ?
Але ж головне-написати про недоумків та придурків. Та колір обов'язково вставити.
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03.04.2023 14:16 Відповісти
Ну це звичайний цирк для нашої країни дурнів, раз на півроку-рік таке стається. Гречка продається по новим правилам - за день всю гречку скупили, хтось "підзаробив", сіль продається по новим правилам - мудрий нарід повторив, паливо - те саме.
Вівці обожнюють пастуха та безмежно довіряють собаці і бояться та ненавидять вовка, при цьому більше всього овець з'їдають саме пастух і собака.
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31.03.2023 21:50 Відповісти
тут скоріше хотіли заробляти на компьютерній системі єлектронних рецептів..) мати гроші з кожного рецепту-черговий юдейський винахід)
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02.04.2023 22:36 Відповісти
пнх зедебилы с ковидом вместе
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31.03.2023 22:00 Відповісти
Якщо ти не визнаєш ковід-то напевно і не лікуєшся, тож нащо так обурюватися ?)
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03.04.2023 15:02 Відповісти
Довбойоби з міністерства так званої "охорони" здоров'я. То тепер мені, щоб поповнити домашню аптечку Ібупрофеном, який лежатиме там прозапас, до моменту, коли в ньому виникне потреба (травма, головний біль, лихоманка), треба зайобувати свого сімейного лікаря, щоб виписав всратий рецепт. Бо застуда не завжди ж починається в час прийому лікаря. Як правило, лихоманка виникає надвечір. Ще зробіть відпуск по рецепту на Бетадин чи перекис водню, щоб зовсім не залишилось доступних ліків для мініаптечки.
Ох і їбанати ці зелені потвори і їх прислужники.
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01.04.2023 00:38 Відповісти
ти зовсім тупий? перечитай ще раз всі букви. перелік НЕ ЗМІНИЛИ. додали електронну форму. тут в коментарях багато чукч дивлюсь
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01.04.2023 03:10 Відповісти
"кієфлянєну" військовий стан рано чи пізно буде знято, і виняткові умови безрецептурного відпуску ліків аптеками закінчаться. Наказ їбанутого моз залигиться.
То що, "кієфлянєн", в якому підрозділі міністерства так званої охорони здоров'я ти працюєш, що вписуєшся за цих довбойобів? У фармкомітеті? Яка там зарплатка під час війни? норм? Не скаржишся?
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01.04.2023 10:12 Відповісти
ще раз для зовсім безнадійних: НІЧОГО не змінилось. щоб купити рецептурний антибіотик,треба буде отримати в лікаря рецепт (так було місяць назад, є зараз і буде після війни). однак, замість просто папірця з печаткою, буде елетронний рецепт (як зараз є електронне направлення,що приходить в смс і це супер зручно). це набагато зручніше для пацієнта і провізора тим більше. а ібупрофен як був безрецептурним так і залишився зараз. зрозумів тепер? і мій нікнейм був написаний в 2014році,а не як твій на минулому тижні і він тут не змінюється. ти дуже поганий,сподіваюсь не голосуєш, бо думати то не твоє
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01.04.2023 13:20 Відповісти
Ты лучше скажи что делать с постинором. Ну это такая не очень полезная штука, которую иногда принимают при порвавшемся презервативе, после изнасилования и в прочих экстренных случаях, чем быстрее тем лучше, в течение 72 часов.
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02.04.2023 00:04 Відповісти
"Ты лучше скажи что делать с постинором. "
Нижче відповідав на схоже питання. Телефонуєш своїй сімейній лікарці-отримуєш на свій телефон код електронного рецепту. Для цього не треба йти у поліклініку та записуватися на прийом у багатогодинну чергу. Нічого складного.
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02.04.2023 10:08 Відповісти
теж саме, що і 31 березня робив роби. список ліків НЕ ЗМІНЮВАЛИ
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02.04.2023 13:42 Відповісти
В том то и дело, что изменили, причем значительно. В частности ортофен, нимесил можно было купить без рецепта, а теперь нет.
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03.04.2023 10:49 Відповісти
Інструкція до препаратів від виробників :
Ортофен. Категорія відпуску - за рецептом.
Німесил. Категорія відпуску - за рецептом.
Відкрийте упаковку-прочитайте.
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03.04.2023 12:17 Відповісти
Так німесил був по рецепту раніше чи як? А може дозування раніше теж впливало на рецепт?....розкажи, а то тут ніхто не знає...
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02.04.2023 13:47 Відповісти
"То тепер мені, щоб поповнити домашню аптечку Ібупрофеном, який лежатиме там прозапас, до моменту, коли в ньому виникне потреба (травма, головний біль, лихоманка), треба зайобувати свого сімейного лікаря, щоб виписав всратий рецепт. "
Чув дзвін, та не знаю де він ?
"Усі знеболювальні, в основі яких міститься парацетамол та ібупрофен - можна буде купити без рецепта."
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02.04.2023 10:04 Відповісти
Так і до цього часу в одних аптеках можна було купити антибіотики без рецепту,в інших просили рецепт.Буквально тиждень тому,у Львові на Городоцькій (нижче костьолу Ельжбети) підряд три аптеки,одна біля одної...Купляв азитроміцин,і тільки в одній - "Знахар"- мені відмовили,попросили рецепт...Так що це не було проблемою і раніше,але звісно що тут медикаментське лоббі підметушилось,надто впав продаж ліків...Хоча як на мене Раді потрібно було б подивитись в іншу сторону - сторону продажу контрафактних ліків і ліків які взагалі ліками не є,а є крейдою,содою в гарній обгортці...В деяких країнах за таке смертна кара,а в нас чомусь закривають очі...
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01.04.2023 09:33 Відповісти
На западе, чтоб купить средство от поноса, ждут приема к семейному врачу 3-4 дня? ЗеДаун, ну кто тебе поверит?
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01.04.2023 12:38 Відповісти
Влада збіговисько ідіотів.
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01.04.2023 13:15 Відповісти
Збіговисько ідіотів обрало собі таку владу.
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01.04.2023 13:35 Відповісти
https://espreso.tv/azhiotazh-z-likami-naslidok-informatsiynoi-spetsoperatsii Ажіотаж з ліками - наслідок інформаційної спецоперації



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02.04.2023 15:55 Відповісти
Дали народу вигребти склади з препаратами і знову запустили процес. В цивілізованій країні за таку аферу з посад би викинули. але ж ми вільні люди вільної країни
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01.04.2023 13:30 Відповісти
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02.04.2023 13:48 Відповісти
Зате вчора аптеки продавали все на ура. Разовий виторг перевищив все. Словом справа Юльки золотої ручки живе і цвітне. Пам'ятаєте, як за прем'єрства Юльки на грипі аптеки і продавці часника і лимонів збагатились?
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01.04.2023 13:34 Відповісти
И снова Тимошенко виновата. Н у сколько вам платят? И я хочу А ты-то помнишь? http://www.pharm.kg/ru/news/news001/page/20/

Глава правительства Юлия Тимошенко инициирует создание в Украине сети государственных аптек, где будет продаваться самый необходимый пакет лекарств по рыночным ценам. Кроме того, правительство планирует вернуться к практике выдачи лекарств лишь по рецепту врача.

Такую информацию сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время очередного заседания Кабинета Министров в среду 11 ноября.

"Сегодня мы рассмотрим 10 решений правительства, которые посвящены борьбе с эпидемией и наведению порядка во всех системах функционирования как аптечного хозяйства, так и системы здравоохранения", - сказала она, открывая заседание правительства и добавила: "У нас целый ряд решений, которые мы принимаем, посвящено созданию сети государственных аптек на территории лечебно-профилактических учреждений, которые принадлежат государству. И наше задание - вернуть государству уничтоженную за 18 лет всеми предыдущими правительствами и властью сеть государственных аптек".

По ее словам, в этих аптеках должны быть все необходимые лекарства, которые будут продаваться по рыночным ценам, "а не спекулятивным".

"В аптеках должны быть лекарства, которые всегда изготовлялись в аптеках. Мы будем принимать решение относительно возобновления сети государственных аптек", - отметила глава правительства.

Юлия Тимошенко во время очередного заседания правительства также планирует рассмотреть вопрос о практике выдачи лекарств в аптеках согласно рецепту врача.

"То, что ажиотажный спрос из аптек препараты убрал все лекарства, это говорит о том, что люди сильнодействующие антибиотики и препараты могут покупать без рецепта и соответственно без назначения врача. А это значит, что эти препараты могут быть опасные для людей и иметь косвенные действия. Только через рецепты люди должны покупать те лекарства, которые являются лечебными, а не профилактическими", - подчеркнула политик.

Такое решение вызвано тем, что соответствующие сильнодействующие лекарства имеют косвенные действия, которые для определенного человека являются недопустимыми.

Напомним, еще вчера во время совещания в Винницкой облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила, что правительство Украины будет инициировать создание сети государственных аптек, в которых будет четко и жестко контролироваться качество медицинских препаратов и цены на них.
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02.04.2023 11:51 Відповісти
И еще по поводу отшибленной памяти о лимонах о чесноке.

https://focus.ua/economics/81489
Рецепт успеха. Во время эпидемии аптечные сети зарабатывют до 500 млн. гривен в неделю

Репутация отечественных аптек, и так весьма далекая от идеала, окончательно подмочена эпидемией. Фокус расследовал, кто больше всех зарабатывает на аптечном бизнесе

Почитай статью (большая, ну очень)
""... Львиную долю заработков получают коммунальные сети аптек, принадлежащие областным и городским советам, например, "Киевская Фармация", "Луганская фармация" или "Крымфармация" (см. Доходное место). По количеству "прилавков" на облсоветы приходится 20% рынка, остальные же 80% сосредоточены в частных руках. Среди заметных коммерческих сетей, имеющих 100-300 точек по Украине, - "Мед-Сервис", "Фалби", "Велика Аптека" и "Аптека доброго дня". Их контролируют крупные бизнесмены, многие из которых по совместительству являются аптечными лоббистами.

Именно они в ответ на обвинения в спекуляциях в разгар эпидемии перевели стрелки на дистрибьюторов, которые не обеспечили поставки лекарств, и производителей, накручивающих цены. Однако полноправными хозяевами в рознице медикаментов остаются все-таки аптеки. Они диктуют правила игры как производителям, так и посредникам. "Сегодня к фармацевтическим сетям стоят очереди из 5-6 дистрибьюторов. Если они предлагают идентичный ассортимент, то аптека выбирает исходя из цены препарата или качества сервиса, предоставляемого поставщиком", - поясняет руководитель фармакологического портала pharma.net.ua Дмитрий Гык. Попасть в большие всеукраинские сети можно только по блату. Как рассказал Фокусу сопредседатель Комитета здравоохранения Американской торговой палаты Борис Даневич, производители медикаментов платят деньги как за то, чтобы попасть на полки аптек, так и за то, чтобы продавцы рекомендовали их товар. К тому же разные аптеки, закупая препарат у одного и того же поставщика, выставляют цены, например на цитрамон или арбидол, на свой вкус. Как следствие - стоимость идентичной продукции в разных местах заметно отличается.
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02.04.2023 12:01 Відповісти
Люди, всі ці препарати є небезпечними і сильнодіючими токсичними речовинами і навіть дікарі дуже і дуже часто приносять шкоду своїм пацієнтам призначаючи їх безвідповідально і по декілька зразу, незважаючи на їх серйозні побічні ефекти, які в багатьох випадках є незворотніми. Так чого ви обурююєтесь?
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01.04.2023 19:07 Відповісти
ось препарати вiд вагiтностi - якщо случайно кончили - тепер жiнки будуть вiддавати небажаних дiтей в iнтернати, ламати долю, кидати ВУЗ, ламати життя.
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02.04.2023 03:32 Відповісти
Не перебільшуйте. Вагітність не стається миттєво. Є "правило 72-х годин"-цілком достатній строк, для того щоб зателефонувати своїй сімейній лікарці і отримати від неї електронний рецепт на свій телефон на відповідні ліки. Чи звернутися до найближчої лікарні. Такі випадки є форс-мажором, тож і ліки від них не мають бути потребою кожного дня. "Ламати долю, ламати життя"-такі випадки ставалися не через важкодоступність ліків, а церез відсутність мізків у відповідних головах, для таких що рецепт, що без рецепту-усе одно, їм аптека-до одного місця.
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02.04.2023 09:57 Відповісти
То что вы описали - называется "лечение поноса затыканием жопы". То есть героическое решение созданных тобой же проблем.

Если как вы говорите, врач может выписать рецепт "удаленно", по словам, не осматривая пациента - значит вполне можно обойтись без рецепта, а сие лишь множит бюрократию, которой у нас и так по горло.

Во-первых, семейный доктор может не взять трубку, имеет право, выходной;
Во-вторых семейный доктор тоже может заболеть, быть в отпуске, итд;
В-третьих, никаких "правил 72 часов" - в случае с левоноргестрелом - чем быстрее тем лучше, более того в зависимости от фазы цикла он может быть не эффективен, то есть счет идет буквально на часы;
В-четвертых, я бы не был таким категоричным про отсутствие мозга, ибо порвавшийся презерватив не зависит от мозгов, но тем не менее именно мозги решают принять экстренные средства контрацепции, как только такой случай произошел.

Ну и главный вопрос - А ЗАЧЕМ?)
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02.04.2023 11:45 Відповісти
Якщо сімейний лікар у відпустці-він надасть контакти того, хто його замінює. Якщо він не відповідає-то на питання заміни лікаря нададуть відповідь у реєстратурі поліклиники за телефоном. Телефон полікліники можна вільно знайти у гуглі за 10 секунд.
Про мізки-хоч прочитайте, про що йшла мова.
Ну і найголовніше питання. НАВІЩО. Це-для того, щоб народ не займався самолікуванням і не шкодив власному здоров'ю. Як це і працює в усіх цивілізованих країнах світу. Адже побочок у будь-якої хімічної речовини може бути досить багато. Тож приймати рішення про прийом деяких препаратів має лікар, виходячи із загального стану пацієнта.
Доречі-якщо відкриєте інструкцію зазначего вами препарату або його аналогів, то наприкінці інструкції зможете прочитати категорію відпуску препарату : ЗА РЕЦЕПТОМ. Так вказує сам виробник препарату. Інструкція не змінилася за 1 день, просто раніше аптеки дещо забивали на це.
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02.04.2023 12:24 Відповісти
То, о чем вы пишете в начале - очень трогательно, особенно для пенсионеров(возможно не всех) и других категорий населения (например, работающих по графику, как я). Особенно "вільно знайти у гуглі за 10 секунд"
""Ну і найголовніше питання. НАВІЩО. Це-для того, щоб народ"":
не интересовался коррупцией, злоупотреблениями, преступной халатностью, бездарностью, некомпетентностью зеленской власти, особенно во время войны. Не путался под ногами у всяких ермаков и резниковых. А так есть чем заняться - рецепты, кулечки, комуналка и многое, многое.... Ну а по поводу, что "вказує сам виробник препарату" - он страхует свою шкуру, например, таблеткой просто можно подавиться...
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02.04.2023 13:41 Відповісти
Просто за Ляшка всі забули після ковіду, а відосіки ж хочеться знімати і пику свою бачити в інтернеті, от воно і начудило для піару....понабирали дебілів на керівні посади, а простим людям це терпіти...
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02.04.2023 13:43 Відповісти
ковід несподівано закінчився 24-го лютого 2022 року. Тепер ці крадії з МОЗ не знають як намутити бабла, вони заздрісно дивляться на МО Рєзнікова і в істериці гризуть нігті зі шкірою і виривають волосся на сраці - як так він пиляє бабло на яблуках і яйцях, а у нас вакцинація лопнула як мильна бульбашка????
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03.04.2023 10:46 Відповісти
В кого це він закінчився у 22-му році ? Статистика-то таке, нам простіше-на словах ? З квітня 2022 по квітень 2023 в Україні-більше 477 тисяч офіційно захворілих на ковід. https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/
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03.04.2023 14:36 Відповісти
ви в МОЗ працюєте чи то придумали самі?
Ну звичайно якщо під ковід записувати всі випадки ГРЗ та грипу (чого вимагають від сімейних лікарів) то можна і мільйони накрутити
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03.04.2023 14:58 Відповісти
Я придумав ? Ви хоч посилання дивилися, від кого ті цифри ? Надайте інші, якщо є. Особисто знаю 4 людини, які перехворіли ковідом у цьому році, з підтвердженими діагнозами. Схожі симптоми були і у мене у цьому році, тому що з однією з цих людин я близько спілкувався, і прихворів. Але захворювання було у легкій формі плюс у мене є щеплення, включаючи бустер, тому до лікарів не звертався, пересидів вдома. Був це ковід чи ні-не можу ствержувати (наприкінці 20-го року я потрапив до лікарні з ковідом, зі схожими симптомами, проте у набагато тяжкій формі), але те, що багато людей не звертаються до лікаря, маючи ковід, і не потрапляють до офіційної статистики-це також факт.
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03.04.2023 16:14 Відповісти
от бачите всю правду про вакцинацію - ви перехворіли і мав бути імунітет, далі вакцинація, бустери і знову хворієте. А посиланням від держструктур я НЕ ВІРЮ. Як не вірю президенту, МО з Рєзніковим, слугам, марафонам і т.д.
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03.04.2023 16:59 Відповісти
От і добре, якщо так...
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17.07.2023 15:26 Відповісти

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