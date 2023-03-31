Польська авіакомпанія відкрила прямий рейс до Нью-Йорка від кордону з Україною

Польська авіакомпанія LOT із 27 березня відкрила прямий рейс до Нью-Йорка з аеропорту "Жешув", який розташований неподалік кордону з Україною.

Польоти виконуватиме широкофюзеляжний далекомагістральний літак Boeing 787-8. Він може перевозити 252 пасажирів у салонах бізнес-класу, преміального економ-класу та звичайного економ-класу. Дальності літака вистачає для виконання прямих рейсів Жешув-Нью-Йорк без проміжних посадок для дозаправки, передає avianews.com.

Згідно з опублікованим розкладом, LOT літатиме з Жешува до Нью-Йорка раз на тиждень по понеділках, з Нью-Йорка до Жешува – раз на тиждень по неділях. Час у дорозі становитиме 10 годин у бік Америки, 8 годин 50 хвилин у бік Польщі.

Авіаквитки з Жешува до Нью-Йорка коштують від 4200 злотих ($980) в обидві сторони з урахуванням провезення тільки ручної поклажі. Квиток з включеним багажем до 23 кг коштує від 4700 злотих ($1100) туди-назад.

Для рейсу Жешув-Нью-Йорк LOT використовує аеропорт "Ньюарк". Він розташований ближче до ділового центру Манхеттен, ніж основний аеропорт Нью-Йорка імені Джона Кеннеді.

Аеропорт "Жешув" знаходиться за 85 км від кордону з Україною – контрольно-пропускного пункту "Краковець". Доїхати сюди можна автомобільним транспортом.