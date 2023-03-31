Нацбанк дозволив банкам дистанційно видавати кваліфіковані сертифікати

Національний банк України дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Ідеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями, пояснили в НБУ.

Ця норма діятиме на період дії в України воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Національний банк ухвалив таке рішення, адже в умовах війни значно збільшилася потреба здійснювати дистанційну ідентифікацію банками клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів, оскільки відвідування працюючих відділень банків наразі може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина клієнтів перебуває за кордоном.

Нацбанк передбачив кілька варіантів здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів під час видачі банками кваліфікованих сертифікатів шляхом комбінування таких методів:

здійснення відеоверифікації з дотриманням вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затвердженого постановою правління Національного банку України від 19 травня 2020 року №65, зі змінами);

використання системи BankID НБУ;

використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія);

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID");

використання кваліфікованого електронного підпису клієнта або удосконаленого електронного підпису клієнта, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг;

фотофіксація клієнта.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 27 березня 2023 року №35 "Про внесення змін до Положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, унесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру", що набирає чинності з 1 квітня 2023 року.

На думку регулятора, її реалізація сприятиме підвищенню: