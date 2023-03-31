Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни

Кримінальне провадження, у якому фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, закрили у квітні 2022 року.

Про закриття провадження журналістам Bihus.Info повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит.

Татаров відомий як спікер МВС під керівництвом Віталія Захарченка, який утік у Росію. Під час Революції гідності зокрема відповідав за кримінальне переслідування її учасників. Після втечі Віктора Януковича і Захарченка до Росії в 2014-2018 роках Татаров працював в "Укрбуді" нардепа Максима Микитася, після чого співпрацював з екс-главою Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, який повернувся в Україну після обрання президентом Володимира Зеленського. У серпні 2020 року Зеленський призначив Олега Татрова заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, після затримання забудовника Максима Микитася у справі про заволодіння майном Нацгвардії у жовтні 2019 року він уклав угоду зі слідством, а також дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, звинувативши його в організації фальсифікації експертизи у цій же справі ще тоді, коли Татаров був адвокатом Микитася.

На підставі цих показань детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінувалося надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Проте заступник генпрокурора у ніч на 24 грудня 2020 року передав кримінальне провадження щодо Татарова від НАБУ Службі безпеки України, яку очолював друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов.

Після передачі справи СБУ Офіс генпрокурора змінив підозру Максиму Микитасю, який надав свідчення проти Татарова, з ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди посадовцю) на ч. 4 ст.27 та ч.2 ст.384 КК (дача свідомо неправдивих показань).

А вже у березні 2021 року Шевченківський районний суд Києва відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо Олега Татарова, оскільки Офіс генерального прокурора Ірини Венедиктової не надав суду документа про розрахунок загального терміну розслідування провадження.

У грудні 2021 року в Офісі генпрокурора повідомляли, що слідство у справі Татарова не завершено: справу не закрили, але й не відправили до суду. Однак тоді ж Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора Венедіктової закрити справу через те, що у ньому спливли строки розслідування. Невідомо, чи це рішення суду було оскаржено.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як заступник голови ОП Татаров взяв під контроль БЕБ, Митницю, ДБР. Вони покривають контрабанду та корупцію