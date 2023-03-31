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Новини
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Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни

татаров

Кримінальне провадження, у якому фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, закрили у квітні 2022 року.

Про закриття провадження журналістам Bihus.Info повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит.

Татаров відомий як спікер МВС під керівництвом Віталія Захарченка, який утік у Росію. Під час Революції гідності зокрема відповідав за кримінальне переслідування її учасників. Після втечі Віктора Януковича і Захарченка до Росії в 2014-2018 роках Татаров працював в "Укрбуді" нардепа Максима Микитася, після чого співпрацював з екс-главою Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, який повернувся в Україну після обрання президентом Володимира Зеленського. У серпні 2020 року Зеленський призначив Олега Татрова заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, після затримання забудовника Максима Микитася у справі про заволодіння майном Нацгвардії у жовтні 2019 року він уклав угоду зі слідством, а також дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, звинувативши його в організації фальсифікації експертизи у цій же справі ще тоді, коли Татаров був адвокатом Микитася.

На підставі цих показань детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінувалося надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Проте заступник генпрокурора у ніч на 24 грудня 2020 року передав кримінальне провадження щодо Татарова від НАБУ Службі безпеки України, яку очолював друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов.

Після передачі справи СБУ Офіс генпрокурора змінив підозру Максиму Микитасю, який надав свідчення проти Татарова, з ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди посадовцю) на ч. 4 ст.27 та ч.2 ст.384 КК (дача свідомо неправдивих показань).

А вже у березні 2021 року Шевченківський районний суд Києва відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо Олега Татарова, оскільки Офіс генерального прокурора Ірини Венедиктової не надав суду документа про розрахунок загального терміну розслідування провадження.

У грудні 2021 року в Офісі генпрокурора повідомляли, що слідство у справі Татарова не завершено: справу не закрили, але й не відправили до суду. Однак тоді ж Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора Венедіктової закрити справу через те, що у ньому спливли строки розслідування. Невідомо, чи це рішення суду було оскаржено.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як заступник голови ОП Татаров взяв під контроль БЕБ, Митницю, ДБР. Вони покривають контрабанду та корупцію 

Автор: 

НАБУ (1521) Максим Микитась (140) Татаров Олег (56) Офіс Генпрокурора (458)


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Топ коментарі
+32
Зе влада і зеленський це діти Януковоща і продовження партії регіонів.
Сперечатися тут ніхто не буде 🤓
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31.03.2023 19:36
+26
Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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31.03.2023 19:51
+21
Насправді, дуже сумно,що такі новини набирають так мало переглядів, адже " хайпові до переглядів" як от справа про згвалтування на вечірках теми Є ПРЯМИМ слідством от цьої " кругової поруки"
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31.03.2023 19:18
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31.03.2023 19:12 Відповісти
до 73% недалеких 🐑🐏🦠 , так и не дойдет , что ЗЕУБЛЮДКИ , ничем не лучше паРАШИ ! ПОЧТИ ВСЕ , С ЧЕГО НАЧИНАЛ ***** - ограничение свободы СЛОВА , закрытие. ПАТРИОТИЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ ,зомбирование телемарофоном , МЕГАМАРОДЕРСТВОНА КРОВИ
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31.03.2023 22:36 Відповісти
Баранчиків не ображайте. Не вони за Зе голосували.
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01.04.2023 20:04 Відповісти
100% повторює дії молодого *****....
і кримінал, який є в оточення зе, розглядати не на часі
навіть як що це держзрада
а чому????
бо який сам, таких і назбирав....
плюс, дуже досвідчені вчителі підказують
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02.04.2023 20:14 Відповісти
Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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31.03.2023 19:16 Відповісти
Насправді, дуже сумно,що такі новини набирають так мало переглядів, адже " хайпові до переглядів" як от справа про згвалтування на вечірках теми Є ПРЯМИМ слідством от цьої " кругової поруки"
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31.03.2023 19:18 Відповісти
Цензору треба якісь такий функціонал, як у Facebook чи Ютуб. Де лайкнув статтю, чи коммент, та система показала її "як рекомендовані" тим, хто ще читав. Це ж все скрипти Гугла, а в Україні майже всі мають в ньому аккаунт. Може я не ідеально розумію технологію, але ж таки...
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31.03.2023 22:21 Відповісти
Бачили очі ЩО обирали, тепер їжте, хоч повилазьте ...
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31.03.2023 19:19 Відповісти
а ті що не обирали, їм що тепер робити? да й ті, що обирали, вони обирали Голобородька, звісно ж це була дурість з їх боку, але люди чомусь завжди переносять риси характеру героя на актера що того героя грає, це не тільки в Україні так. А виходить що їх обманули. Обман це не те на чому базуються справжні демократичні вибори, чи не так?
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31.03.2023 23:10 Відповісти
Обманули тех, кто сам хотел обмануться. У кого телевизор заменил мозги.
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01.04.2023 00:33 Відповісти
судячи з дій ОП, це якесь кримінальне угруповання, яке фактично узурпувало
владу, всупереч Конституції та всупереч іншим законам нашої держави.
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31.03.2023 19:33 Відповісти
Зе влада і зеленський це діти Януковоща і продовження партії регіонів.
Сперечатися тут ніхто не буде 🤓
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31.03.2023 19:36 Відповісти
Какбы не хуже. У регионалов на выборах 12-го года было около 40% голосов, так что хоть какая-то конкуренция во власти была, сейчас же грёбанное зе-большинство решает всё, что хочет
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01.04.2023 00:06 Відповісти
Bravo, zelbobiki !!! Tak derzhat' !!!
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31.03.2023 19:40 Відповісти
Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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31.03.2023 19:51 Відповісти
А треба б було навпаки!
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31.03.2023 19:51 Відповісти
вАйна всьо спішет-але у цьому випадку давно вже потрібно було списати Татарова,в утіль.
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31.03.2023 20:03 Відповісти
як закрили то так і відкриють......це токсична особа
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31.03.2023 20:07 Відповісти
Такі люди і потрібні Зеленському - неперебірливі пройдисвіти, такі ж, як і він сам...
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31.03.2023 20:38 Відповісти
багато хто так думають, оточу себе непербірливими пройдисвітами, будуть біля мене як вірні пси, але вони не пси, вони гієни, тільки трохи заслаб і вони тебе зжирають. Живцем.
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31.03.2023 23:12 Відповісти
Це і є черговий приклад від на 💯 відсотків «чесного генпрокура» та його роботи патіхамувлєс для татарова !!! Не на часі!!!

Західні дипломати знають НАБАГАТО БІЛЬШЕ таких прикладів дій привладних!!

Оманскі договорняки з патрушевим в дії, мабуть таки….
ЯкунОвощ теж бикував і плював на Українців, обнімався з агентами ***** у рясах, але бач, як НЕЛОВКО потім усе вийшло!!!
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31.03.2023 20:42 Відповісти
А що тут дивного, какаяразніца при владі!
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31.03.2023 21:24 Відповісти
"Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны - и предадут ещё".

Після того, як насєлєніє схавало оманський договорняк Zeлупи, пішов наступний договорняк, а потім ще один... далі розмінований чонгар, сотня тисяч загиблих у Маріуполі, Бучі, Ізюмі.
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31.03.2023 22:00 Відповісти
не всі схавали, ось ви же не схавали.
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31.03.2023 23:14 Відповісти
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31.03.2023 22:07 Відповісти
В ОП сидять люди, що робили кар'єру в партії регіонів. Це я почув на ютубі, але це і так добре всім відомо. Страшно те, що підстелки регіонів стали біля керма держави.
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31.03.2023 22:10 Відповісти
Обрали завгара Януковича.
Ок - помилилися:
- змили кров`ю тих, хто його не обирав,
- поплакали перед телевізорами,
- бухнули за Небесну сотню,
- вдягли вишиванки,
- поспівали пісень,
- пофарбували у жовто-блакитне паркани і все таке.
"Патріотизм" на максімалках. Довбойоби типу перезавантажилися.

Але взяти і через 9 років обрати блазня того ж Януковича...
Навіть не самого завгара, а його сцяну ляльку ЗЄ, яку купив з потрохами Коломойський!!!
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31.03.2023 22:18 Відповісти
обрали його не люди, а олігархи, пан сам пише про коломойського. Центри соцопитувань підготували почву ніби всі за нього, виборча комісія цифри потрібні нарисувала, а тролі в соцмережах і не тільки довершили картинку "всенародной любви" щоб ніхто не засумнівався, і власно та любов так швидко щезла, спочатку так звані 73% вилупалися і навіть грозилися піти по домівках 25%, а потім пару місяців і вони всі замкнулися. І питання, а чи були вони взагалі?
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31.03.2023 23:22 Відповісти
Шошо?
То це олігархи кидали бюлетені в урни?

Є докази фальсифікацій чи це з пулу фантазій Трампа?
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31.03.2023 23:27 Відповісти
Ніяких фальсифікацій. Якщо вони і були, то незначні і на результати виборів не вплинули ніяк. Були маніпуляції. Майстри шоубізнесу вишукано, професійно зманіпулювали свідомістю населення, котре не звикло задумуватись над тим, що йому підсовують.
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02.04.2023 15:07 Відповісти
Зе - це і є реванш ЯкунОвоща
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31.03.2023 22:23 Відповісти
це так по європейські користуватися службовим становищем та "кумівством" правда ж..
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31.03.2023 22:38 Відповісти
Ну що можна казати про президента, коли такий шабаш робиться тільки з його дозволу?
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01.04.2023 00:02 Відповісти
Потрібна нова версія коліївщини ,щоб з Татаровім,Тараном,Демченко,Ермаком,Зеленським ,Арахамією,Сольським та іншими поквитатись!
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01.04.2023 00:27 Відповісти
Спершу обираєте балаган, бо "свинарчуків" і "бариг" хочете скинути, потім пропонуєте влаштувати хаос і різанину в повоєнній країні. Ви хоч іноді розумом користуєтесь? Чи Ви так і залишились палким прихильником Голобородька, котрий так хвацько розстрілює Верховну Раду?
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02.04.2023 15:13 Відповісти
"Самая большая несправедливость-оставить зло без наказания"-Платон.Поскольку все правоохранительные и силовые органы под контролем "зеленой" своры,то ничего не остается как неправовые действия по отношению к предателям и коррупционерам.
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03.04.2023 10:02 Відповісти
Одна ЗЕлена рука другу ЗЕлену руку гріє!
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01.04.2023 03:52 Відповісти
.

чому ця гнида ще не сидить???

а що з Вовком, до речi? воно все ще суддя?
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01.04.2023 06:51 Відповісти
Зелена банда продовжує грабувати країну...
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01.04.2023 07:17 Відповісти
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01.04.2023 08:01 Відповісти
не виноватая он, они сами закрыли
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01.04.2023 08:12 Відповісти
А чего эта статья в разделе "Бизнес"? Она может остаться незамеченной даже среди постоянных читателей Цензора. Её надо на самый верх поднять
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01.04.2023 08:37 Відповісти
продолжение сериала голобородько для ЗЕБилов, бакЛанов уже сидит, резников как минимум отстранен, халимон арестован, фсбэшник Елдак дает показание своему ставленнику малюку и т.д запомните с этим Сбродом Украине ни чего не светит!!!!
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01.04.2023 10:27 Відповісти
Похоже пора уже закрывать не только дела, но и прокуратуру. Как ООН - совершенно бессмысленная организация.
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01.04.2023 11:11 Відповісти
Влада під@расів і злочинців!
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01.04.2023 12:05 Відповісти
Чому коли по резонансній справі повний провал (за 3 роки не впоралися, бідненьки) всі продожують працювати на посадах! - це повинна бути повна службова невідповідність зі звільненням та перевіркою: як такі некомпетентні особи працювали в прокуратурі та в суді? Потім звільнення та з пожиттєвим моніторингом витрат та способу життя, бо може дали "хабар на все життя".
Все інше - профанація на користь корупціонерів.
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01.04.2023 14:01 Відповісти
Вся корупція починається в ОПі а Боневтік кришує.
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01.04.2023 15:35 Відповісти
Яка мерзота ця команда Зеленського. Кодло уголовників за розмірами криміналу в кожного на пожиттевий строк.
Як воно збирається переобиратися на другий строк ? Буде бити незгідних металевими прутами ?
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01.04.2023 18:20 Відповісти
Якщо відмазали Татарова, то чому цькують Пашу-мерседеса? Та Паша в порівнянні з Татаровим - аньолек!
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01.04.2023 18:25 Відповісти
Вони всі розуміють, що з падінням режиму ***** і закінченням війни, їм таку варфоломієвську ніч, схрещену з ніччю довгих ножів, українці влаштують, що **** швидких допомог не вистачить. Тому війну ніколи не дожмуть до повної перемоги (щоб потім далі лякати нападом путіна) і тому вони ніколи нікого з тих, хто біля корита не посадять, бо "треба всюди приятелів мати"!
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01.04.2023 19:02 Відповісти
Тобто юга винний у тому, що Zeля посадив до себе в офіс відвертого рашиста? Як ти живеш без мізків, довпойоп?
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02.04.2023 07:31 Відповісти
Саме фото яке вибрали автори - вже дуже промовисте 👍.
Хто не здогадався - воно дає відсил до північної кореї і її головного нарциса.
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02.04.2023 10:58 Відповісти
тавро татарова для влади дуже токсичне........коли президент збагне то відповідатиме єрмак
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02.04.2023 21:03 Відповісти
це вже зрада, чи ні
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03.04.2023 07:38 Відповісти

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