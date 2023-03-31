Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
Кримінальне провадження, у якому фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, закрили у квітні 2022 року.
Про закриття провадження журналістам Bihus.Info повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит.
Татаров відомий як спікер МВС під керівництвом Віталія Захарченка, який утік у Росію. Під час Революції гідності зокрема відповідав за кримінальне переслідування її учасників. Після втечі Віктора Януковича і Захарченка до Росії в 2014-2018 роках Татаров працював в "Укрбуді" нардепа Максима Микитася, після чого співпрацював з екс-главою Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим, який повернувся в Україну після обрання президентом Володимира Зеленського. У серпні 2020 року Зеленський призначив Олега Татрова заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як повідомлялося, після затримання забудовника Максима Микитася у справі про заволодіння майном Нацгвардії у жовтні 2019 року він уклав угоду зі слідством, а також дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, звинувативши його в організації фальсифікації експертизи у цій же справі ще тоді, коли Татаров був адвокатом Микитася.
На підставі цих показань детективи НАБУ повідомили про підозру Татарову, якому інкримінувалося надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).
Проте заступник генпрокурора у ніч на 24 грудня 2020 року передав кримінальне провадження щодо Татарова від НАБУ Службі безпеки України, яку очолював друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов.
Після передачі справи СБУ Офіс генпрокурора змінив підозру Максиму Микитасю, який надав свідчення проти Татарова, з ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди посадовцю) на ч. 4 ст.27 та ч.2 ст.384 КК (дача свідомо неправдивих показань).
А вже у березні 2021 року Шевченківський районний суд Києва відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо Олега Татарова, оскільки Офіс генерального прокурора Ірини Венедиктової не надав суду документа про розрахунок загального терміну розслідування провадження.
У грудні 2021 року в Офісі генпрокурора повідомляли, що слідство у справі Татарова не завершено: справу не закрили, але й не відправили до суду. Однак тоді ж Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора Венедіктової закрити справу через те, що у ньому спливли строки розслідування. Невідомо, чи це рішення суду було оскаржено.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як заступник голови ОП Татаров взяв під контроль БЕБ, Митницю, ДБР. Вони покривають контрабанду та корупцію
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і кримінал, який є в оточення зе, розглядати не на часі
навіть як що це держзрада
а чому????
бо який сам, таких і назбирав....
плюс, дуже досвідчені вчителі підказують
владу, всупереч Конституції та всупереч іншим законам нашої держави.
Сперечатися тут ніхто не буде 🤓
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.
За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
Західні дипломати знають НАБАГАТО БІЛЬШЕ таких прикладів дій привладних!!
Оманскі договорняки з патрушевим в дії, мабуть таки….
ЯкунОвощ теж бикував і плював на Українців, обнімався з агентами ***** у рясах, але бач, як НЕЛОВКО потім усе вийшло!!!
Після того, як насєлєніє схавало оманський договорняк Zeлупи, пішов наступний договорняк, а потім ще один... далі розмінований чонгар, сотня тисяч загиблих у Маріуполі, Бучі, Ізюмі.
Ок - помилилися:
- змили кров`ю тих, хто його не обирав,
- поплакали перед телевізорами,
- бухнули за Небесну сотню,
- вдягли вишиванки,
- поспівали пісень,
- пофарбували у жовто-блакитне паркани і все таке.
"Патріотизм" на максімалках. Довбойоби типу перезавантажилися.
Але взяти і через 9 років обрати блазня того ж Януковича...
Навіть не самого завгара, а його сцяну ляльку ЗЄ, яку купив з потрохами Коломойський!!!
То це олігархи кидали бюлетені в урни?
Є докази фальсифікацій чи це з пулу фантазій Трампа?
чому ця гнида ще не сидить???
а що з Вовком, до речi? воно все ще суддя?
Все інше - профанація на користь корупціонерів.
Як воно збирається переобиратися на другий строк ? Буде бити незгідних металевими прутами ?
Хто не здогадався - воно дає відсил до північної кореї і її головного нарциса.