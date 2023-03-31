Колишній тесть Татарова зареєстрував бізнес за адресою лобіста будівництва лижного курорту з орбіти Льовочкіна. ВIДЕО

Колишній тесть заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Павлушин у травні 2022 року зареєстрував ФОП на Закарпатті за однією адресою з благодійним фондом, оформленим на лобіста будівництва гірськолижного курорту на Закарпатті, який представляв проєкт часів Януковича в Офісі президента Зеленського.

Як з'ясували журналісти Bihus.Info, на третій місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Павлушин змінив сферу діяльності свого ФОП з перевезень на "надання інших послуг бронювання" та зареєструвався у недобуді у селі Пилипець, хоча жодної нерухомості він там не має.

Разом з колишнім тестем Татарова за однією юридичною адресою зареєстрований благодійний фонд "Боржавська надія", який належить Герноту Ляйтнеру. Саме австрієць Ляйтнер у 2020 році презентував у Офісі президента Володимира Зеленського ідею збудувати курорт на Закарпатті, зокрема в Пилипці, яку оточення Сергія Льовочкіна та скандальний голова Націнвестпроекту Владислав Каськів лобіювали ще за часів Януковича.

Ляйнер представляв Офісу Зеленського ідею забудови саме тієї землі, на якій в часи Януковича обіцяли реалізувати національний проект "Олімпійська надія-2022" під керівництвом Каськіва. Наразі ці ділянки перебувають під арештом в рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів.

Гернот Ляйтнер, за інформацією журналістів-розслідувачів і детективів НАБУ, може бути довіреною особою Владислава Каськіва і пов’язаних з ним олігархів з команди Януковича.

"Детективи в ході розслідування окремого епізоду знайшли докази і встановили, що іноземний інвестор, якій зголосився будувати цей гірськолижний курорт в Закарпатській області, може бути пов’язаний або навіть підконтрольний колишньому керівнику Держінвестпроекту, його родичам та іншим особам", – розповідала речниця НАБУ у 2021 році.

Тоді ж журналісти OCCRP (Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності) отримали доступ до листування колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних.

Електронні листи, які охоплюють період із 2014 по 2016 роки, серед іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH, яка була оформлена на австрійця Гернота Лейтнера.

НАБУ і САП також розслідують розкрадання мільйонів, виділених на реалізацію національних проектів за часів Януковича. Однак попри те, що підозри в рамках розслідування отримали кілька колишніх посадовців, директори приватних підприємств, на які виводились кошти, і навіть двоюрідний брат ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, сам Каськів у цій справі підозру не отримав.

Не фігурувати у ключовому кримінальному провадженні щодо корупції часів Януковича Каськіву дозволили умови його екстрадиції з Панами. За ними слідство з усіх кримінальних епізодів, які сталися на момент екстрадиції (2017 рік) може інкримінувати Каськіву лише один. Панама видала Каськіва у дрібній справі за підозрою у заволодінні в 2012 році 7,5 млн грн за договором про надання фіктивних рекламних послуг. Адвокатом Каськіва тоді був сам Олег Татаров.

У відповідь на запит Bihus.Info в САП повідомили, що сторона обвинувачення зверталась до компетентних органів Республіки Панама з проханням надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу відносно Каськіва у справі про розкрадання коштів нацпроектів, однак правоохоронці отримали негативну відповідь.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року на той час заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що будівництво гірськолижного курорту "Боржава" у Закарпатській області розпочнеться у 2021 році. Першу зустріч із ініціаторами проєкту проводив особисто голова ОП Андей Єрмак.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що представники держави та ТОВ "Боржава Ессет" готують меморандум про створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру "Боржава", зокрема для можливого подання заявки для отримання права проведення зимових Олімпійських ігор.

Кінцевим власником ТОВ "Боржава Ессет" через словацьку компанію Carpathian Mountain Resout, s.r.o. вказаний австрієць Гернот Ляйтнер. Саме він як "представник австрійської гірськолижної індустрії" представляв проект кластера "Боржава" на нараді в Офісі президента у липні 2020 року.

При цьому Ляйтнера було залучено до проекту "Олімпійська надія-2012" ще з 2012 року, коли цей проект курирував Каськів, а українські фірми, якими зараз володіє Гернот Ляйтнер, і він сам мають тісні зв'язки з так званою групою Льовочкіна-Фірташа, куди входить і сам Каськів.

Керівником українських компаній, на які оформлено 450 га в районі Боржави, є Ірина Кух – колишня працівниця Держінвестпроекту Каськіва, екс-помічниця нардепа Юрія Чижмаря у ВР (2014-2019 роки). У червні 2020 року Чижмар став радником мера Києва Віталія Кличка. А його дружина Катерина Чижмар з вересня 2020 року працює в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність будівництва інфраструктурних об'єктів, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Підготовка до проведення Олімпіади в Україні 2022 року також була однією з ініціатив екс-президента Віктора Януковича.