NEFCO разом із фондами Євросоюзу розширить відновлення інфраструктури в Україні

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реалізує з фондами Євросоюзу три нові програми майже у 30 громадах України.

"Ми маємо три нові програми з фондами Євросоюзу, які охоплюють близько 30 громад України. Вони спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, ремонт житла та будівництво нового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). NEFCO займається адмініструванням та впровадженням цих програм", – повідомила головна інвестиційна радниця NEFCO Юлія Шевчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Одна з програм – ремонт та реконструкція пошкодженої критичної інфраструктури в Київській області. На її реалізацію спрямовано 50 млн євро грантових коштів, виділених Європейським Союзом через NEFCO. Комплекс заходів передбачає відновлення інфраструктури, пов'язаної з водопостачанням, водовідведенням та теплопостачанням. Програма реалізовуватиметься у 12 містах та селищах міського типу Київської області: у Бородянській, Борщагівській, Ірпінській, Димерській, Іванківській, Калинівській, Немишаївській, Пісковській, Славутицькій та Великодимерській тергромадах.

Друга нова програма із фінансуванням від Євросоюзу передбачає будівництво житла для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні.

Як повідомила Шевчук, наразі програма охоплює шість міст – Чернівці, Дубно, Ковель, Львів, Житомир та Макарів.

Ще одна програма, яку фінансує Євросоюз, стосується ремонту житла для ВПО, в рамках цієї програми NEFCO працює в 10 містах на заході України.

"Дві вищезгадані програми знаходяться на етапі закупівель, а програма з ремонту житла для ВПО – на етапі будівельних робіт", – повідомила Шевчук.

Проєкти, які отримали підтримку, відбиралися на основі пропозицій Міністерства розвитку громад та територій України, остаточне рішення було за Євросоюзом.

"Разом із Євросоюзом NEFCO розпочала попередню підготовку до цих програм навесні 2022 року. Заявок виявилося набагато більше, ніж можна було включити до нових програм. Міста дуже активні, зараз ми отримуємо по три-п'ять нових звернень від громад на тиждень", – зазначила Шевчук.

Вимоги NEFCO до житлових проєктів стосуються впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності будівель, необхідності використання більш екологічних матеріалів відповідно до європейських будівельних стандартів.

Зазначається, що міста мають дотримуватися процедури, передбаченої урядом України щодо розподілу соціального житла для груп населення. Пріоритет віддаватиметься групам, що найбільш постраждали від війни. Програма також містить вимогу, згідно з якою побудоване за її фінансування житло не підлягає приватизації, тобто перебуватиме у муніципальній власності.

Шевчук також відзначила можливі труднощі при реалізації проєктів.

"Можливий дефіцит локальних матеріалів, адже внаслідок агресії Росії зруйновано багато виробництв будматеріалів. Крім того, чоловіча частина населення може бути мобілізована – це стосується як персоналу підрядників, так і муніципалітетів. Тобто слабке місце щодо наявності людських ресурсів для наших нових програм. Також констатуємо складний фінансовий стан муніципалітетів, адже внаслідок зниження активності поменшало надходження податків, а міста мають зробити свій внесок у затверджені проєкти", – зазначила Шевчук.

Зокрема, у проєктах житла для ВПО є умова, що громада забезпечить підключення нового будинку до всіх необхідних комунікацій (вода, тепло, електроенергія), крім того, громада відповідає за обладнання укриття, без якого новий будинок неможливо ввести в експлуатацію.

Процедури NEFCO мінімізують наслідки складнощів українського ринку.

"У нас плануються відкриті тендери, в яких можуть брати участь будь-які компанії, які не перебувають під санкціями. З попереднього досвіду, якщо говорити про будівництво, серед підрядників – переможців тендерів, як правило, були українські компанії, адже потрібні місцеві дозволи та ліцензії, тоді як матеріали були з різних країн. Наразі, швидше за все, слід очікувати більше іноземних матеріалів, доки в Україні зруйновано власне виробництво, скажімо, вікон та інших матеріалів. Але побачимо реалії вже після тендерів", – наголосила вона.

Частина тендерів уже розпочалася, частину буде оголошено найближчим часом.

"Очікуємо на завершення перших тендерів до літа. Дуже сподіваємося, що більшість робіт із усіх трьох програм розпочнеться цього року", – повідомила Шевчук.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, яка фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Засноване у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти в більш ніж муніципалітетах.