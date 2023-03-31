НАБУ повідомило про підозру судді Печерського суду Києва

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем судді Печерського районного суду Тетяні Ільєвій.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не уточнюючи прізвища судді. За даними Bihus.Info, йдеться саме про Ільєву.

За версією слідства, у листопаді 2020 року суддя, зловживаючи службовим становищем, скасувала арешт понад $100 тисяч на банківському рахунку колишнього віцепрезидента держкомпанії "Хліб України" Андрія Миханіва. Раніше детективи НАБУ провели обшук у Печерському райсуді у цій справі.

Миханіва звинувачують у "легалізації злочинних коштів" експрем’єра Павла Лазаренка. Гроші у Миханіва – а це 110 700 євро і 9 300 доларів – вилучили ще у 2018 році.

Однак через два роки до суду звернувся адвокат Дмитро Коноваленко з проханням зняти арешт на користь свого клієнта Андрія Сердюка, який нібито і віддав арештовану суму Миханіву на зберігання. Суддя Ільєва арешт з коштів скасувала, після чого їх зняли з рахунків.

"Проте з’ясувалося, що жодних правових підстав для ухвалення цього рішення у судді не було, оскільки клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, що підтверджували б належність вилучених коштів іншій особі", – зазначається у повідомленні САП.

Крім того, суддя в постановленій ухвалі вказала завідомо неправдиві відомості про нібито подачу представником заявника до суду заяви про розгляд клопотання без його участі.

При цьому Ільєва взагалі не мала права розглядати питання зняття цього арешту, бо справа Миханіва вже розглядалася по суті.

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Раніше журналісти Bihus.Info з’ясували, що родина судді розбудовується під Києвом і користується дорогими позашляховиками. До того ж офіційних співмірних статків у родини судді немає.

Наприклад, Ільєва задекларувала спочатку 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн у якості нібито подарунків від матері, яка насправді жила у Могилів-Подільському і продавала пиріжки на місцевому ринку.

Окрім торгівлі матір судді у той період займалась фермерством і мала у користуванні близько 50 гектарів землі. Але за 10 років ця діяльність офіційно принесла їй трохи більше $20 тис. Пояснювати і коментувати походження коштів на дорогу нерухомість, авто і подарунки від матері Ільєва відмовилась.