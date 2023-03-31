Нацбанк виключив з реєстру страхову компанію "Провідна" і ще 10 фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії семи небанківським фінансовим установам та 11 – виключив з Державного реєстру.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ "ФК "Інвесткапітал";

ТОВ "Кредитні ініціативи";

ТОВ "Ізокванта плюс";

ТОВ "ФК "Сіті фінанс груп";

ТОВ "Прості кредитні рішення";

ТОВ "ФК "Корнер пеймент";

ТОВ "ФК "Бісфактор".

На підставі поданих документів ТОВ "Кредитні ініціативи", ТОВ "Ізокванта плюс", ТОВ "ФК "Сіті фінанс групˮ, ТОВ "Прості кредитні рішенняˮ, ТОВ "ФК "Корнер пейментˮ та ТОВ "ФК "Бісфактор" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Ще п’ять небанківських фінансових установ виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Так, виключено з Державного реєстру фінансових установ:

ПРАТ "СК "Інгосстрах";

ПРАТ "СК "Провідна";

ТОВ "Містер кеш";

ТОВ "ФК "Фінтех інвестування";

ТОВ "Сучаснк фінансова компанія".

Як повідомлялося, ПРАТ "СК "Інгосстрах" мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано рішенням НБУ 23 березня. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Страхова компанія "Провідна" мала 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які також було анульовано на підставі рішення НБУ 23 березня. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7%.

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Бенефіціарами ПРАТ "СК "Інгосстрах" вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. Як писав БізнесЦензор, "Інгосстрах" пов'язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації "Приватбанку" вона займалася страхуванням операцій цього банку.

ПРАТ "СК "Провідна" належить громадянину Словенії Віллему Якобу Вестерлакену. До 2015 року компанія належала російській "Росгосстрах". Її переписали на IIC Ukraine B.V. Вестерлакена, який в 2007-2009 роках був керуючим директором в ТОВ ХК "Росгосстрах" та радником президента компанії.

Нацбанк нагадує, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.